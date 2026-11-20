Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб за підсумками попередніх консультацій перед зустріччю "Коаліції охочих" у Берліні, передає Helsingin Sanomat.

Adv

популярні відео

Дзвінок Трампа в Європу

Зі слів Стубба, викреслення пункту про Україну стало цілком правильним і своєчасним кроком з боку Вашингтона.

І формулювання там було невдалим, тож США його вилучили. На мою думку, це було добре– сказав президент Фінляндії.

Фінський лідер зазначив, що після вильоту з Китаю президент США Дональд Трамп зв'язався з учасниками "Коаліції охочих" з борту літака. Під час розмови американський лідер підкреслив, що війну в Україні потрібно припинити задля спрямування коштів Європи на інші цілі.

"Тобто ніякого заклику припинити підтримку України", – стверджував Стубб.

Крім того, за словами президента Фінляндії, Трамп натякнув європейським партнерам на необхідність прямих контактів із Кремлем.

Реклама

Факт полягає в тому, що в Росії є лише одна людина, яка розв'язує питання війни та миру, і це президент Володимир Путін– зазначив Стубб.

Переговори лідерів без домовленостей щодо війни

Перший тристоронній саміт у китайському Шеньчжені за участі Дональда Трампа, глави Китаю Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна завершився ухваленням спільної "декларації про мир" без жодної згадки про Україну.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що не ухвалюватиме рішень щодо війни в Україні без її президента Володимира Зеленського.

Раніше ми також писали, що президент Фінляндії закликав Європу говорити з Путіним, наголошуючи на неприпустимості перекладання переговорів з Росією виключно на США.