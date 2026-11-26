Росія змінює тактику повітряного терору: модернізує балістичні ракети, нарощує виробництво реактивних дронів і шукає нові способи виснажити українську ППО. Водночас Україна стикається з дефіцитом ракет-перехоплювачів, а під загрозою опиняються не лише енергетика, а й ключові транспортні сполучення.

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Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснив, як змінилися російські засоби повітряного нападу, чим Україна може протидіяти новим загрозам і чи здатні удари по мостах через Дніпро паралізувати логістику. Також він оцінив ефективність українських атак на російські НПЗ та їхній вплив на економіку країни-агресорки.

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Еволюція балістичної загрози

Російська стратегія повітряного терору зазнала суттєвих змін. Ворог не лише накопичив арсенал для концентрованих ударів по енергетичній та транспортній інфраструктурі, але й якісно модернізував засоби ураження. Головною проблемою для української системи ППО стає не стільки кількість випущених ракет, скільки їхні нові тактико-технічні характеристики на тлі гострого дефіциту західних систем перехоплення.

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Російський військово-промисловий комплекс зосередився на масштабуванні виробництва балістичних ракет та їхній модернізації. За словами Сергія Рахманіна, зафіксовано три ключові зміни у цьому сегменті.

По-перше , останні модифікації комплексу "Іскандер-М" стали значно точнішими.

, останні модифікації комплексу "Іскандер-М" стали значно точнішими. По-друге , росіяни налагодили масову переробку навчальних зенітних ракет РМ-48У (які раніше використовувалися як мішені для систем С-300 та С-400) на балістичні ракети класу "поверхня-поверхня". Хоча вони поступаються "Іскандерам" у швидкості, точності та вазі бойової частини, їхня масовість дозволяє ефективно виснажувати українську ППО.

, росіяни налагодили масову переробку навчальних зенітних ракет РМ-48У (які раніше використовувалися як мішені для систем С-300 та С-400) на балістичні ракети класу "поверхня-поверхня". Хоча вони поступаються "Іскандерам" у швидкості, точності та вазі бойової частини, їхня масовість дозволяє ефективно виснажувати українську ППО. По-третє, завдяки залученню російських інженерів, північнокорейські ракети KN-23 отримали нові модифікації. Вони стали точнішими та отримали більшу бойову частину, що нівелювало їхні попередні недоліки і створило додаткове навантаження на українське небо.

"Герань-5" як новий клас зброї

Найбільш тривожною тенденцією стала трансформація ударних безпілотників. Якщо раніше основою атак були поршневі "Шахеди", то зараз Росія активно застосовує реактивні версії, вінцем яких стала "Герань-5".

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Фактично, це вже не дрон, а бюджетна малогабаритна крилата ракета. Вона є вкрай небезпечною через три фактори: відносно низьку вартість порівняно з класичними крилатими ракетами (що дозволяє масове виробництво), високу швидкість та велику висоту польоту (від 6 кілометрів і вище).

Це робить її недосяжною для традиційних засобів протидії мобільних вогневих груп – зенітних установок "Гепард", "Шилка", "Тунгуска" чи переносних зенітно-ракетних комплексів.

Криза перехоплювачів

Нарощування російського потенціалу відбувається на тлі критичної нестачі засобів протидії в України. Найбільш гостро стоїть питання ракет PAC-3 для систем Patriot, які є головним інструментом боротьби з балістикою.

США виробляють близько 600 – 650 таких ракет на рік, і плани щодо швидкого збільшення виробництва відкладені. Крім того, американські запаси виснажені через підтримку союзників на Близькому Сході.

Дефіцит стосується і ракет класу "повітря-повітря" (AIM-9, AIM-120), які використовуються авіацією та комплексами NASAMS для збиття крилатих ракет і дронів. Європейські партнери, усвідомлюючи загрозу прямого конфлікту з Росією, також притримують власні запаси для забезпечення національної безпеки.

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Асиметрична відповідь України

Не маючи можливості кінетично знищувати більшість балістичних цілей, українські сили оборони переходять до комплексних асиметричних дій.

Перший напрямок – активне застосування засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) . Хоча РЕБ не може фізично знищити балістичну ракету, зафіксовано непоодинокі випадки успішного відведення певних типів балістики з траєкторії, що мінімізує наслідки удару. Про можливості українських засобів РЕБ розповідали військові експерти.

. Хоча РЕБ не може фізично знищити балістичну ракету, зафіксовано непоодинокі випадки успішного відведення певних типів балістики з траєкторії, що мінімізує наслідки удару. Про можливості українських засобів РЕБ розповідали військові експерти. Другий напрямок – превентивні удари . Сили оборони посилили атаки на підприємства російського ВПК, залучені у виробництві ракет, та безпосередньо на пускові установки. Незважаючи на те, що російські ОТРК "Іскандер-М" працюють з мобільних позицій на відстані 150–200 кілометрів від кордону і мають десятки точок для маскування, українським військовим вже вдавалося вираховувати та вражати ці цілі.

. Сили оборони посилили атаки на підприємства російського ВПК, залучені у виробництві ракет, та безпосередньо на пускові установки. Незважаючи на те, що російські ОТРК "Іскандер-М" працюють з мобільних позицій на відстані 150–200 кілометрів від кордону і мають десятки точок для маскування, українським військовим вже вдавалося Третій напрямок – розвиток власних технологій. Україна масштабує виробництво вітчизняних ракет для модернізованих комплексів "Оса" та "Стріла-10М" (проєкти "Риф", "Десна"), які демонструють вищу точність. Також ведуться розробки власної авіаційної зенітної ракети та зенітних дронів-перехоплювачів.

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Крім того, для нанесення глибоких ударів (deep strike) по території Росії українські фахівці успішно впровадили mesh-мережі, використовуючи безпілотники як ретранслятори сигналу, що дозволяє обходитися без систем Starlink, які не працюють у Росії.

Загроза для мостів та енергетики

Росія розпочала цілеспрямовану кампанію з ізоляції ключових українських міст, зокрема Києва та Дніпра, які розділені річкою Дніпро. Сценарій фізичного розділення правого та лівого берегів шляхом знищення мостіврозглядався українським командуванням ще з кінця минулого року.

Хоча радянські мости є надзвичайно капітальними спорудами, масовані удари балістикою з великою бойовою частиною здатні суттєво ускладнити логістику. Для мінімізації ризиків розробляються альтернативні шляхи: понтонні та поромні переправи, а також інженерний захист найбільш вразливих вузлів. Про загрозу для переправ через Дніпро та можливі наслідки атак розповідав експерт.

Аналогічна загроза нависла і над енергосистемою. Мета ворога – спробувати енергетично роз'єднати правобережну та лівобережну Україну. Кожен новий удар зношує систему, і хоча енергетики створюють запаси цілих блоків для швидкого ремонту, стаціонарність та великі габарити енергооб'єктів роблять їх ідеальними мішенями.

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Удари по російських НПЗ

Окремим успішним фронтом залишається українська кампанія ударів по російській нафтопереробній галузі. За оцінкою Рахманіна, зараз ця кампанія досягла найвищої ефективності.

Змінилася тактика: удари стали більш масованими (фіксується по 15 – 20 точок загоряння замість поодиноких влучань) і спрямовані на найбільш сучасні підприємства, що залежать від західних технологій.

Відновлення таких установок є надзвичайно дорогим і тривалим процесом. Ефект від цих атак є відкладеним, і реальні наслідки для російського внутрішнього ринку, який вже відчуває гострий дефіцит високоякісного бензину, стануть відчутними ближче до кінця року.

Ця комплексна стратегія, що поєднує технологічні інновації, превентивні удари та максимальне розосередження інфраструктури, є єдиним можливим шляхом протидії в умовах, коли класична протиповітряна оборона стикається з безпрецедентними викликами.

Сергій Рахманін про нову тактику російських атак: відео