Россия меняет тактику воздушного террора: модернизирует баллистические ракеты, наращивает производство реактивных дронов и ищет новые способы истощить украинскую ПВО. В то же время Украина сталкивается с дефицитом ракет-перехватчиков, а под угрозой оказываются не только энергетика, но и ключевые транспортные артерии.

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Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, как изменились российские средства воздушного нападения, чем Украина может противодействовать новым угрозам и способны ли удары по мостам через Днепр парализовать логистику. Также он оценил эффективность украинских атак на российские НПЗ и их влияние на экономику страны-агрессора.

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Эволюция баллистической угрозы

Российская стратегия воздушного террора претерпела существенные изменения. Враг не только накопил арсенал для концентрированных ударов по энергетической и транспортной инфраструктуре, но и качественно модернизировал средства поражения. Главной проблемой для украинской системы ПВО становится не столько количество запущенных ракет, сколько их новые тактико-технические характеристики на фоне острого дефицита западных систем перехвата.

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Российский военно-промышленный комплекс сосредоточился на масштабировании производства баллистических ракет и их модернизации. По словам Сергея Рахманина, в этом сегменте зафиксированы три ключевых изменения.

Во-первых , последние модификации комплекса " "Искандер-М" стали значительно точнее ".

, последние модификации комплекса " "Искандер-М" стали значительно точнее ". Во-вторых , россияне переоборудовали " массовую переработку учебных зенитных ракет РМ-48У " (которые ранее использовались в качестве мишеней для систем С-300 и С-400) в баллистические ракеты класса "поверхность-поверхность". Хотя они уступают "Искандарам" по скорости, точности и весу боевой части, их массовость позволяет эффективно истощать украинскую ПВО.

, россияне переоборудовали " массовую переработку учебных зенитных ракет РМ-48У " (которые ранее использовались в качестве мишеней для систем С-300 и С-400) в баллистические ракеты класса "поверхность-поверхность". Хотя они уступают "Искандарам" по скорости, точности и весу боевой части, их массовость позволяет эффективно истощать украинскую ПВО. В-третьих, благодаря привлечению российских инженеров " Северокорейские ракеты KN-23 получили новые модификации " стали более точными и получили более крупную боевую часть, что нивелировало их прежние недостатки и создало дополнительную нагрузку на украинское небо.

"Герань-5" как новый класс оружия

Наиболее тревожной тенденцией стала трансформация ударных беспилотников. Если раньше основой атак были поршневые "Шахеды", то сейчас Россия активно применяет реактивные версии, венцом которых стала "Герань-5".

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Фактически, это уже не дрон, а бюджетная малогабаритная крылатая ракета. Она чрезвычайно опасна из-за трех факторов: относительно низкой стоимости по сравнению с классическими крылатыми ракетами (что позволяет наладить массовое производство), высокой скорости и большой высоты полета (от 6 километров и выше).

Это делает ее недосягаемой для традиционных средств противодействия мобильным огневым группам – зенитных установок "Гепард", "Шилка", "Тунгуска" или переносных зенитно-ракетных комплексов.

Кризис перехватчиков

Наращивание российского потенциала происходит на фоне критической нехватки средств противодействия у Украины. Наиболее остро стоит вопрос о ракеты PAC-3 для систем Patriot, которые являются главным инструментом борьбы с баллистическими ракетами.

США производят около 600–650 таких ракет в год, а планы по быстрому увеличению производства отложены. Кроме того, американские запасы истощены из-за поддержки союзников на Ближнем Востоке.

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Дефицит касается и ракет класса "воздух-воздух" (AIM-9, AIM-120), которые используются авиацией и комплексами NASAMS для сбивания крылатых ракет и дронов. Европейские партнеры, осознавая угрозу прямого конфликта с Россией, также придерживают собственные запасы для обеспечения национальной безопасности.

Асимметричный ответ Украины

Не имея возможности кинетически уничтожать большинство баллистических целей, украинские силы обороны переходят к комплексным асимметричным действиям.

Первое направление – активное применение средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) . Хотя РЭБ не может физически уничтожить баллистическую ракету, зафиксированы не единичные случаи успешного отклонения определенных типов баллистических ракет от траектории, что минимизирует последствия удара. О возможностях украинских средств РЭБ об этом рассказывали военные эксперты.

. Хотя РЭБ не может физически уничтожить баллистическую ракету, зафиксированы не единичные случаи успешного отклонения определенных типов баллистических ракет от траектории, что минимизирует последствия удара. О возможностях украинских средств РЭБ об этом рассказывали военные эксперты. Второе направление – превентивные удары . Силы обороны усилили атаки на предприятия российского ВПК, задействованные в производстве ракет, а также непосредственно на пусковые установки. Несмотря на то, что российские ОТРК "Искандер-М" работают с мобильных позиций на расстоянии 150–200 километров от границы и имеют десятки точек для маскировки, украинским военным уже удавалось вычислять и поражать эти цели.

. Силы обороны усилили атаки на предприятия российского ВПК, задействованные в производстве ракет, а также непосредственно на пусковые установки. Несмотря на то, что российские ОТРК "Искандер-М" работают с мобильных позиций на расстоянии 150–200 километров от границы и имеют десятки точек для маскировки, украинским военным уже удавалось Третье направление – развитие собственных технологий. Украина наращивает производство отечественных ракет для модернизированных комплексов "Оса" и "Стрела-10М" (проекты "Риф", "Десна"), которые демонстрируют более высокую точность. Также ведутся разработки собственной авиационной зенитной ракеты и зенитных дронов-перехватчиков.

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Кроме того, для нанесения глубоких ударов (deep strike) по территории России украинские специалисты успешно внедрили mesh-сети, используя беспилотники в качестве ретрансляторов сигнала, что позволяет обходиться без систем Starlink, которые не работают в России.

Угроза для мостов и энергетики

Россия начала целенаправленную кампанию по изоляции ключевых украинских городов, в частности Киева и Днепра, которые разделены рекой Днепр. Сценарий физического разделения правого и левого берегов путем уничтожения мостов рассматривался украинским командованием еще с конца прошлого года.

Хотя советские мосты являются чрезвычайно прочными сооружениями, массированные удары баллистическими ракетами с большой боевой частью способны существенно осложнить логистику. Для минимизации рисков разрабатываются альтернативные пути: понтонные и паромные переправы, а также инженерная защита наиболее уязвимых узлов. Об угрозе для переправ через Днепр и возможных последствиях атак рассказывал эксперт.

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Аналогичная угроза нависла и над энергосистемой. Цель врага – попытаться энергетически разъединить правобережную и левобережную Украину. Каждый новый удар изнашивает систему, и хотя энергетики создают запасы целых блоков для быстрого ремонта, стационарность и большие габариты энергообъектов делают их идеальными мишенями.

Удары по российским НПЗ

Отдельным успешным фронтом остается украинская кампания " ударов по российской нефтеперерабатывающей отрасли ". По оценке Рахманина, сейчас эта кампания достигла наивысшей эффективности.

Изменилась тактика: удары стали более массированными (фиксируется по 15–20 точек возгорания вместо единичных попаданий) и направлены на самые современные предприятия, зависящие от западных технологий.

Восстановление таких установок – чрезвычайно дорогостоящий и длительный процесс. Эффект от этих атак откладывается во времени, и реальные последствия для российского внутреннего рынка, который уже испытывает " острый дефицит высококачественного бензина ", станут ощутимы ближе к концу года.

Эта комплексная стратегия, сочетающая технологические инновации, превентивные удары и максимальное рассредоточение инфраструктуры, является единственным возможным путем противодействия в условиях, когда классическая противовоздушная оборона сталкивается с беспрецедентными вызовами.

Сергей Рахманин о новой тактике российских атак: видео