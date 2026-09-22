20 сентября 2026 года Северная Корея провела новые испытательные пуски баллистических ракет типа KN-23. В ходе испытаний первая ракета преодолела 440 километров при высоте траектории 60 километров, а вторая достигла отметки 70 километров при дальности 590 километров. Эксперты Janes предполагают, что аномальные показатели высоты могут свидетельствовать о попытках модернизировать ракеты для обхода западных систем ПВО.

Аномальные показатели траектории и модификации KN-23

Изменение параметров полета может свидетельствовать о применении обновленного варианта ракеты KN-23, получившего усовершенствованную траекторию или изменения в боевой части.

Ранее КНДР обычно запускала баллистические ракеты этого типа на дальность до 690 километров с максимальной высотой траектории от 37 до 60 километров. Достижение высоты в 70 километров является аномальным показателем, но не пределом для северокорейских разработок. В частности, 12 августа 2026 года Северная Корея испытала неизвестную модификацию KN-23, которая поднялась на высоту 90 километров при дальности полета 690 километров.



Северокорейская ОТРК KN-23

Попытки обойти системы Patriot и российские технологии

Очередные запуски привлекли внимание соответствующих структур Японии и Южной Кореи, ведь КНДР продолжает демонстрировать рост угрозы в Тихоокеанском регионе.

Эксперименты с высотой полета могут быть направлены на то, чтобы научить ракеты более эффективно обходить американские комплексы ПВО "Пэтриот" в странах, которые могут стать жертвами агрессии со стороны сателлитов Кремля, предполагают в Defense Express.

Стоит отметить, что КНДР изготавливает для баллистических ракет KN-23 только металлический корпус, тогда как все остальные компоненты, технологии и чертежи поступают непосредственно из России, говорится в исследовании аналитического центра RUSI от 2024 года.

Это подтверждает концепцию о том, что северокорейский военно-промышленный комплекс функционирует как филиал российского ВПК, подытожил военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд" и эксперт Defense Express Иван Киричевский.

KN-23 уже используют против Украины

Для Украины эти испытания важны не только в связи с развитием северокорейской ракетной программы. Россия уже применяет KN-23 при нанесении ударов по украинским городам.

Military 24 ранее подробно разбирал характеристики северокорейских ракет KN-23 и KN-24, которые Россия использует против Украины. Анализ обломков позволил украинским специалистам установить особенности конструкции этих ракет и их оборудования.

При этом боевое применение дает Пхеньяну то, почему обычный полигон не может дать. В августе Military 24 писал, что ракета KN-23, которую Россия применила вблизи Кривого Рога, отклонилась от заданной цели примерно на 15 километров. По данным украинской разведки, КНДР таким образом получает возможность анализировать результаты реального боевого применения своих ракет.

Это важный момент в контексте нынешних испытаний. Северная Корея не просто разрабатывает новые ракеты, а получает значительный массив информации об их поведении во время войны России против Украины.

Почему это важно для Украины

30 июля Россия вновь могла применить KN-23 во время массированной атаки. Тогда Military 24 сообщал, что Россия впервые за долгое время могла использовать северокорейские KN-23 против Украины.

Тогда пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат особо подчеркнул сложность перехвата баллистических ракет. Именно поэтому развитие KN-23 и ее производных напрямую касается украинской противовоздушной и противоракетной обороны.

Северокорейские ракеты уже стали частью российского арсенала. А значит, любые изменения их дальности, точности, боевого оснащения или профиля полета потенциально могут впоследствии проявиться и на украинском направлении.

России нужны новые ракеты КНДР

Есть и еще один показательный момент. В конце августа Military 24 сообщал, что Россия хочет получить от КНДР новые баллистические ракеты KN-30.

По данным украинской разведки, Москва могла запросить у Пхеньяна 120 баллистических ракет, шесть пусковых установок и отдельное ракетное подразделение. Передача именно KN-30 на вот тот момент не была подтверждена, однако сам факт интереса России к новым северокорейским ракетам показывает, насколько важным для Кремля стало военное сотрудничество с КНДР.

Поэтому нынешние испытания KN-23 следует рассматривать шире, чем просто очередной запуск на Корейском полуострове.