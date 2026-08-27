Об этом представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил в комментарии Liga.net.
Что известно о новых ракетах, которые Россия запрашивает у КНДР?
По словам Черняка, Москва ведет переговоры с Пхеньяном о новом пакете военной помощи в преддверии осенне-зимнего периода.
По предварительным оценкам украинской военной разведки, Россия запрашивает у КНДР:
120 баллистических ракет;
6 пусковых установок;
ракетное подразделение численностью до 90 военнослужащих;
от 30 000 до 50 000 военнослужащих КНДР.
При этом пока неизвестно, где именно Россия планирует использовать северокорейский военный контингент.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Отдельно Москва запрашивала у Пхеньяна новые баллистические ракеты KN-30.
Новые и в три раза более мощные, чем KN-23/24, северокорейские баллистические ракеты KN-30 Москва запрашивала у Пхеньяна, однако на данный момент передача этих ракет от КНДР в Россию не зафиксирована,
– заявил представитель ГУР.
В то же время часть запрашиваемого вооружения Россия уже получила. По словам Черняка, Москва получила 40 баллистических ракет KN-23/24. Две из этих ракет российские войска уже применили во время одной из недавних атак на Украину.
Представитель ГУР пояснил, что ракетный террор является частью стратегии Кремля, направленной на усиление страха и внутренней дестабилизации в Украине.
Агрессор таким образом оказывает давление на украинское общество, пытается подорвать нашу стойкость,
– отметил Черняк.
Окончательный объем военной помощи КНДР для России должен быть определен в ходе переговоров российских и северокорейских лидеров в сентябре.
Напомним, по состоянию на июль 2026 года Северная Корея передала России около 50 ракет KN-23, KN-24 и KN-30. В ГУР сообщили, что Россия начала развертывать шесть пусковых установок для северокорейских ракет в Воронежской области.
Оттуда такие ракеты потенциально могут достигать Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областей. В то же время в ISW обратили внимание, что российские военные не всегда используют все доступные пусковые установки во время одного удара.
Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что у России есть около 160 пусковых установок "Искандер", каждая из которых может нести по две ракеты. Однако, по его словам, во время одного удара российские войска в среднем применяют от 16 до 26 ракет.