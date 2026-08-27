Об этом представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил в комментарии Liga.net.

Что известно о новых ракетах, которые Россия запрашивает у КНДР?

По словам Черняка, Москва ведет переговоры с Пхеньяном о новом пакете военной помощи в преддверии осенне-зимнего периода.

По предварительным оценкам украинской военной разведки, Россия запрашивает у КНДР:

120 баллистических ракет;

6 пусковых установок;

ракетное подразделение численностью до 90 военнослужащих;

от 30 000 до 50 000 военнослужащих КНДР.

При этом пока неизвестно, где именно Россия планирует использовать северокорейский военный контингент.

Отдельно Москва запрашивала у Пхеньяна новые баллистические ракеты KN-30.

Новые и в три раза более мощные, чем KN-23/24, северокорейские баллистические ракеты KN-30 Москва запрашивала у Пхеньяна, однако на данный момент передача этих ракет от КНДР в Россию не зафиксирована,

– заявил представитель ГУР.

В то же время часть запрашиваемого вооружения Россия уже получила. По словам Черняка, Москва получила 40 баллистических ракет KN-23/24. Две из этих ракет российские войска уже применили во время одной из недавних атак на Украину.

Представитель ГУР пояснил, что ракетный террор является частью стратегии Кремля, направленной на усиление страха и внутренней дестабилизации в Украине.

Агрессор таким образом оказывает давление на украинское общество, пытается подорвать нашу стойкость,

– отметил Черняк.

Окончательный объем военной помощи КНДР для России должен быть определен в ходе переговоров российских и северокорейских лидеров в сентябре.

Напомним, по состоянию на июль 2026 года Северная Корея передала России около 50 ракет KN-23, KN-24 и KN-30. В ГУР сообщили, что Россия начала развертывать шесть пусковых установок для северокорейских ракет в Воронежской области.

Оттуда такие ракеты потенциально могут достигать Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областей. В то же время в ISW обратили внимание, что российские военные не всегда используют все доступные пусковые установки во время одного удара.

Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что у России есть около 160 пусковых установок "Искандер", каждая из которых может нести по две ракеты. Однако, по его словам, во время одного удара российские войска в среднем применяют от 16 до 26 ракет.