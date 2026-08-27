Про це представник ГУР МО України Андрій Черняк повідомив у коментарі Liga.net.

Що відомо про нові ракети, які Росія просить у КНДР?

За словами Черняка, Москва веде переговори з Пхеньяном щодо нового пакета військової допомоги напередодні осінньо-зимового періоду.

За попередніми оцінками української воєнної розвідки, Росія просить у КНДР:

120 балістичних ракет;

6 пускових установок;

ракетний підрозділ чисельністю до 90 військових;

від 30 000 до 50 000 військових КНДР.

При цьому наразі невідомо, де саме Росія планує використовувати північнокорейський військовий контингент.

Окремо Москва просила у Пхеньяна нові балістичні ракети KN-30.

Нові та втричі потужніші, ніж KN-23/24, північнокорейські балістичні ракети KN-30 Москва просила у Пхеньяна, утім наразі передачу цих ракет від КНДР на Росію не зафіксовано,

– заявив представник ГУР.

Водночас частину запитуваного озброєння Росія вже отримала. За словами Черняка, Москва отримала 40 балістичних ракет KN-23/24. Дві з цих ракет російські війська вже застосували під час однієї з нещодавніх атак по Україні.

Представник ГУР пояснив, що ракетний терор є частиною стратегії Кремля, спрямованої на посилення страху та внутрішньої дестабілізації в Україні.

Агресор у такий спосіб тисне на українське суспільство, намагається підірвати нашу стійкість,

– зазначив Черняк.

Остаточний обсяг військової допомоги КНДР для Росії мають визначити під час переговорів російського та північнокорейського лідерів у вересні.

Нагадаємо, станом на липень 2026 року Північна Корея передала Росії близько 50 ракет KN-23, KN-24 та KN-30. У ГУР повідомили, що Росія почала розгортати шість пускових установок для північнокорейських ракет у Воронезькій області.

Звідти такі ракети потенційно можуть досягати Сумської, Харківської, Чернігівської, Полтавської, Київської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Водночас в ISW звернули увагу, що російські військові не завжди використовують усі доступні пускові установки під час одного удару.

Український військовий експерт Анатолій Храпчинський зазначив, що Росія має близько 160 пускових установок "Іскандер", кожна з яких може нести по дві ракети. Однак, за його словами, під час одного удару російські війська в середньому застосовують від 16 до 26 ракет.