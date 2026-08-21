В ISW пояснили, які області України під загрозою.

Куди можуть долетіти північнокорейські ракети?

У ГУР повідомили, що Росія почала розгортати 6 пускових установок для північнокорейських ракет у Воронезькій області. Вони зможуть загалом запускати 120 ракет.

Північнокорейські ракети можуть досягти Сумської, Харківської, Чернігівської, Полтавської, Київської, Дніпропетровської та Запорізької областей з Воронезької області.

Водночас в ISW зазначили, що український військовий експерт Анатолій Храпчинський заявив, що російські збройні сили не завжди використовують усі свої пускові установки в кожному ударному комплексі.

Так, Росія має близько 160 пускових установок "Іскандер", які можуть нести по 2 ракети кожна. Але росіяни запускають в середньому лише від 16 до 26 ракет на один ударний комплекс.

Храпчинський додав, що російські ракети "Іскандер-М" мають точність в межах від 5 до 20 метрів, тоді як північнокорейські ракети КН-23 регулярно промахуються повз ціль на сотні метрів або навіть кілометрів. Північнокорейські ракети також несуть значно більшу боєголовку вагою до тонни порівняно зі стандартною 480-кілограмовою боєголовкою на російських. Це призводить до утворення більших кратерів та ударних хвиль.

Нагадаємо, на початку серпня речник ГУР Андрій Черняк в інтерв'ю Reuters повідомив, що до західної частини Росії, а саме до Воронезької області, почав прибувати північнокорейський ракетний підрозділ, до складу якого входять близько 90 військових. Ймовірно, він має на озброєнні 120 балістичних ракет невстановленого типу та шість пускових установок.

Черняк також повідомив, що Північна Корея передала Росії партію із 40 балістичних ракет KN-23/24 та відповідний персонал.