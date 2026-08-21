В ISW объяснили , какие регионы Украины находятся под угрозой.

Куда могут долететь северокорейские ракеты

В ГУР сообщили, что Россия начала развертывать 6 пусковых установок для северокорейских ракет в Воронежской области. Они смогут в общей сложности запустить 120 ракет.

Северокорейские ракеты могут достичь Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областей из Воронежской области.

В то же время в ISW отметили, что украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский заявил, что российские вооруженные силы не всегда используют все свои пусковые установки в каждом ударном комплексе.

Так, у России имеется около 160 пусковых установок "Искандер", каждая из которых может нести по 2 ракеты. Однако россияне запускают в среднем лишь от 16 до 26 ракет на один ударный комплекс.

Храпчинский добавил, что российские ракеты "Искандер-М" имеют точность в пределах от 5 до 20 метров, тогда как северокорейские ракеты КН-23 регулярно промахиваются мимо цели на сотни метров или даже километров. Северокорейские ракеты также несут значительно более массивную боеголовку весом до тонны по сравнению со стандартной 480-килограммовой боеголовкой на российских ракетах. Это приводит к образованию более крупных кратеров и ударных волн.

Напомним, что в начале августа пресс-секретарь ГУР Андрей Черняк в интервью Reuters сообщил, что в западную часть России, а именно в Воронежскую область, начало прибывать северокорейское ракетное подразделение, в состав которого входят около 90 военнослужащих. Вероятно, оно имеет на вооружении 120 баллистических ракет неустановленного типа и шесть пусковых установок.

Черняк также сообщил, что Северная Корея передала России партию из 40 баллистических ракет KN-23/24 и соответствующий персонал.