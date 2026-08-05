Про це повідомив представник військової розвідки України Андрій Черняк у коментарі Reuters.

Які ризики співпраці Росії та КНДР?

За словами Черняка, Росія планує розмістити ракетний підрозділ у складі близько 90 північнокорейських військових у Воронезькій області, залучивши їх до складу 112-ї ракетної бригади. Очікується, що частина буде оснащена 120 балістичними ракетами та 6 пусковими установками.

Північна Корея вже передала Росії нову партію з 40 ракет KN-23 і KN-24 разом із технічним персоналом. Остаточна конфігурація розгортання та загальна кількість балістики будуть узгоджені під час перемовин на найвищому рівні наступного місяця.

Військові аналітики наголошують, що залучення північнокорейських ресурсів створює серйозне навантаження для системи ППО України.

Старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі зазначив: "Протиракетна оборона є однією з найбільших вразливих точок України, тому будь-яке збільшення кількості балістичних ракет, з якими їй доведеться мати справу, створить ще більший виклик". Експерт додав, що це особливо загрожує енергетичній інфраструктурі напередодні зимового періоду.

За даними розвідки, минулого тижня ворог вже випустив ракети з нової партії КНДР по Україні, зокрема, зруйнувавши житловий будинок у селищі Радушне Дніпропетровської області. Крім того, у Курській області Росії наразі дислокується близько 9 500 військовослужбовців з Північної Кореї.

Як ми розповідали раніше, використання північнокорейських ракет свідчить про спроби Кремля поповнити дефіцит власної балістики. Натомість Україна продовжує переговори зі США про ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot.