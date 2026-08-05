Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

США не відкидають оборонну співпрацю

Співрозмовники видання, знайомі з переговорами, розповіли, що "наказу про припинення переговорів не було". Тому консультації з американськими виробниками зброї, військовими та чиновниками тривають.

Сторони зараз обговорюють кілька можливих моделей співпраці:

виробництво окремих компонентів Patriot в Україні з подальшим складанням у Німеччині,

приєднання України до американо-європейської програми розробки ракет-перехоплювачів до Patriot,

надання Києву дозволу на виробництво дешевшої версії ракети PAC-3.

За даними трьох джерел, до цього часу Вашингтон здебільшого відхиляв прохання президента України Володимира Зеленського про внутрішнє виробництво ракет через війну, що триває. Американські військові та зброярі вказували на безпекові ризики.

Очолює перемовини посол США при НАТО Метью Вітакер. Зокрема, минулого місяця він відвідав Київ, де обговорив це питання з українськими посадовцями та представниками оборонної промисловості. Його речник підтвердив, що візит був присвячений вивченню можливостей для співпраці та розвитку інновацій, "що принесуть користь американським військовим".

Водночас високопосадовець адміністрації Трампа заявив, що США розглядають кілька напрямів майбутньої співпраці з Україною, однак будь-яка угода має гарантувати безпеку американських технологій.

Зеленський порушив питання антибалістичного захисту під час телефонної розмови з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. За словами одного з джерел, Венс запевнив українського президента, що домовленості між лідерами будуть виконані.

Окремо джерела агентства припускають, що Київ може долучитися до нової програми компанії Lockheed Martin зі створення дешевшої ракети-перехоплювача Patriot PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE).

Навіть якщо Україна досягне угоди про виробництво перехоплювачів Patriot, вона не почне отримувати нові ракети протягом року або й більше. Їй знадобляться інші ракети для задоволення її нагальних потреб, і вона закликає союзників передати частину своїх,

– йдеться в матеріалі.

Зазначається, що експосол України у США Ольга Стефанішина заявила, що Київ також працює над довгостроковими закупівлями PAC-3 та механізмами обміну поставками з іншими країнами. Водночас компанія вже готує відправку своєї команди до України. Однак LMT.N не відповіла на запит видання щодо цього.

Раніше Метью Вітакер повідомляв, що ключовим завданням наразі є забезпечення України достатньою кількістю засобів ППО до початку зими. Допомогти в цьому можуть як нові поставки ракет від партнерів, так і нарощення виробництва в США.