Про це повідомив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер в ефірі Fox News.

Що відомо про заяву Вітакера?

Вітакер наголосив, що ракети PAC-3 для системи Patriot належать до озброєння, експорт якого суворо контролюють США.

Ми не дозволяємо нікому, окрім американських виробників, виготовляти їх,

– заявив Вітакер.

Вітакер повідомив, що США розглядають можливість спільного виробництва оборонної продукції разом з Україною та європейськими партнерами.

За його словами, це має допомогти розширити виробничі потужності та зміцнити обороноздатність України й країн Європи.

Дипломат зазначив, що сторони вже працюють над відповідними домовленостями.

Він нагадав, що ці питання обговорювали під час зустрічей із президентом Володимиром Зеленським, українською владою в Києві, а також із компаніями, які володіють необхідними технологіями.

Зараз найважливіше – якомога швидше забезпечити Україну засобами протиповітряної оборони, необхідними для проходження ще однієї зими. Це може бути як передача додаткових ракет від союзників, так і збільшення виробництва на наших підприємствах,

– наголосив Вітакер.