Сергій "Флеш" Бескрестнов назвав наразі єдиний можливий спосіб захистити небо України від ворожої балістики.

Як зараз Україні врятуватися від балістики?

За словами "Флеша", Росія зараз виробляє балістичних ракет значно більше, ніж випускається ракет PAC-3 для систем Patriot, які можуть їх перехоплювати.

Наразі найреальніший спосіб посилити захист України – отримати ракети PAC-3 із запасів союзників

Якщо мова не йде про рішення від антибалістичної коаліції та про виробництво ракет Patriot за ліцензією, то допомогти нам зараз може лише міжнародна спільнота, надавши ракети зі своїх запасів. А запаси є,

– наголосив Бескрестнов.

"Флеш" розповів, що Росія щомісяця виробляє близько 70 ракет "Іскандер", приблизно 50 ракет С-400 і 4 – 7 ракет "Циркон". Водночас виробництво ракет PAC-3 для Patriot становить близько 50 – 60 одиниць на місяць.

Окрім того, ворог має запас у 200 – 300 ракет "Іскандер", тоді як світові запаси ракет PAC-3 становлять близько 4 – 5 тисяч.

Своєю чергою народний депутат Олександр Федієнко у коментарі під дописом припустив, що Росія може посилити удари по Києву. За його словами, за таких темпів виробництва ворог здатен запускати по столиці понад 50 балістичних ракет, тому, на його думку, про таку загрозу потрібно відверто попереджати киян.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп передумав надавати Україні ліцензію на виробництво ракет до Patriot.