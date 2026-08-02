Сергей "Флэш" Бескрестнов назвал на данный момент единственный возможный способ защитить небо Украины от вражеской баллистики.

Как сейчас Украине спастись от баллистических ракет?

По словам "Флэша", Россия сейчас производит гораздо больше баллистических ракет, чем выпускается ракет PAC-3 для систем Patriot, способных их перехватывать.

На данный момент самый реальный способ усилить защиту Украины – получить ракеты PAC-3 из запасов союзников

Если речь не идет о решении антибаллистической коалиции и о производстве ракет Patriot по лицензии, то помочь нам сейчас может только международное сообщество, предоставив ракеты из своих запасов. А запасы есть,

– подчеркнул Бескрестнов.

"Флэш" сообщил, что Россия ежемесячно производит около 70 ракет "Искандер", примерно 50 ракет С-400 и 4 – 7 ракет "Циркон". В то же время производство ракет PAC-3 для Patriot составляет около 50–60 единиц в месяц.

Кроме того, у противника есть запас в 200–300 ракет "Искандер", тогда как мировые запасы ракет PAC-3 составляют около 4 – 5 тысяч.

В свою очередь народный депутат Александр Федиенко в комментарии под постом предположил, что Россия может усилить удары по Киеву. По его словам, при таких темпах производства враг способен запускать по столице более 50 баллистических ракет, поэтому, по его мнению, о такой угрозе нужно открыто предупреждать киевлян.

Напомним, что президент США Дональд Трамп передумал предоставлять Украине лицензию на производство ракет для системы Patriot.