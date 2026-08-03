Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер в эфире Fox News.

Что известно о заявлении Витакера?

Витакер подчеркнул, что ракеты PAC-3 для системы Patriot относятся к вооружению, экспорт которого строго контролируется США.

Мы не разрешаем никому, кроме американских производителей, изготавливать их,

– заявил Витакер.

Витакер сообщил, что США рассматривают возможность совместного производства оборонной продукции с Украиной и европейскими партнерами.

По его словам, это должно помочь расширить производственные мощности и укрепить обороноспособность Украины и стран Европы.

Дипломат отметил, что стороны уже работают над соответствующими договоренностями.

Он напомнил, что эти вопросы обсуждались в ходе встреч с президентом Владимиром Зеленским, украинскими властями в Киеве, а также с компаниями, обладающими необходимыми технологиями.

Сейчас самое важное – как можно быстрее обеспечить Украину средствами противовоздушной обороны, необходимыми для перезимовки. Это может быть как передача дополнительных ракет от союзников, так и увеличение производства на наших предприятиях,

– подчеркнул Витакер.