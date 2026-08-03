Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер в эфире Fox News.
Что известно о заявлении Витакера?
Витакер подчеркнул, что ракеты PAC-3 для системы Patriot относятся к вооружению, экспорт которого строго контролируется США.
Мы не разрешаем никому, кроме американских производителей, изготавливать их,
– заявил Витакер.
Витакер сообщил, что США рассматривают возможность совместного производства оборонной продукции с Украиной и европейскими партнерами.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
По его словам, это должно помочь расширить производственные мощности и укрепить обороноспособность Украины и стран Европы.
Дипломат отметил, что стороны уже работают над соответствующими договоренностями.
Он напомнил, что эти вопросы обсуждались в ходе встреч с президентом Владимиром Зеленским, украинскими властями в Киеве, а также с компаниями, обладающими необходимыми технологиями.
Сейчас самое важное – как можно быстрее обеспечить Украину средствами противовоздушной обороны, необходимыми для перезимовки. Это может быть как передача дополнительных ракет от союзников, так и увеличение производства на наших предприятиях,
– подчеркнул Витакер.