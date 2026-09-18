Россия резко увеличила количество запусков баллистических ракет РМ-48У, которые изначально предназначались для тренировок расчетов ПВО, но теперь используются для нанесения ударов по Украине.

По данным Reuters, в июле и в начале августа они составляли более половины из 228 баллистических и гиперзвуковых ракет, запущенных Россией. Это позволяет Москве одновременно истощать ограниченные запасы украинских перехватчиков и беречь более дорогие "Искандеры" для будущих масштабных атак.

Россия начала беречь "Искандеры"

Объяснение новой российской схемы хорошо видно в статистике ударов. По данным украинских военных аналитиков, в июле Россия запустила 158 баллистических и гиперзвуковых ракет, из которых 87 пришлось именно на РМ-48У. В первые восемь дней августа было еще 70 таких запусков, в том числе 36 РМ-48У.

В то же время количество запусков "Искандеров" в июле резко сократилось. Если в июне их было более сотни, то в следующем месяце – всего 38. По оценке старшего научного сотрудника RUSI Сидхарта Каушала, это может свидетельствовать о стремлении России экономить основной запас более дорогих баллистических ракет.

Речь идет не только об "Искандерах". У России также есть северокорейские KN-23 и KN-24, а также гиперзвуковые "Кинжалы" и "Цирконы". Поэтому использование РМ-48У позволяет разгрузить эту номенклатуру и не тратить самые ценные ракеты на каждый отдельный удар.

"Милитари 24" уже подробно рассказывал, что такое "Искандер-М" и почему именно эта ракета остается одной из главных баллистических угроз для Украины. Теперь к этой картине добавился еще один важный элемент – ракета, которая позволяет России увеличивать общее количество баллистических пусков без столь же быстрого сокращения запасов "Искандеров".

Что такое РМ-48У

РМ-48У изначально была ракетой-мишенью, то есть боеприпасом для тренировки расчетов российской ПВО. Она была создана на базе зенитных ракет комплекса С-400, а после модернизации получила возможность использоваться в качестве ударной баллистической ракеты.

По данным ГУР, РМ-48У имеет длину 7,5 метра, диаметр корпуса 0,5 метра, твердотопливный двигатель и осколочно-фугасную боевую часть массой 199 килограммов. Ее заявленная дальность составляет до 400 километров, а скорость – до 4–6 Махов.

"Милитари 24" еще 10 сентября писал о РМ-48У и ее конструкции. Тогда ГУР обнародовало данные о составе ракеты и сотнях компонентов иностранного происхождения, которые используются в ее электронике.

Фактически российский ВПК взял уже имеющуюся ракетную базу от С-400 и адаптировал ее для другого назначения. Это важно еще и из-за масштабов такого производства: создавать с нуля новый тип баллистической ракеты значительно сложнее, чем использовать накопленную технологическую базу уже существующих систем.

Она уступает "Искандеру", но этого может быть достаточно

РМ-48У не является полноценным аналогом "Искандера-М". Reuters со ссылкой на украинские правоохранительные и разведывательные структуры отмечает, что эта ракета менее точна и обладает более слабыми боевыми возможностями.

Украинские эксперты заявляют, что среднее отклонение РМ-48У от цели может составлять около 300 метров. Именно этот параметр объясняет, почему использование такой ракеты создает дополнительную опасность для гражданской инфраструктуры даже в тех случаях, когда заявленной целью является военный или промышленный объект. В то же время Reuters отдельно отмечает, что не смогло независимо проверить украинские выводы относительно конкретного боеприпаса, поразившего железнодорожную платформу возле Броваров.

Именно этот удар стал одним из примеров, которые Reuters использовал для анализа нового применения РМ-48У. По данным местных властей, 5 августа вблизи Киева погибли восемь человек, а украинские следователи установили, что удар по железнодорожной станции был нанесен именно этой ракетой.

Для России здесь есть важное преимущество: даже если ракета менее точна, она все равно летит по баллистической траектории и создает для украинской ПВО задачу, которую нельзя просто проигнорировать.

Москва может использовать РМ-48У для изнурения Patriot

Именно эта часть российской схемы является наиболее проблемной для Украины. Баллистические ракеты сложно перехватывать, а американские Patriot остаются основным средством, способным противодействовать значительной части таких целей. Reuters пишет, что летом Украина подошла к критической отметке с запасами перехватчиков Patriot, тогда как новые поставки не компенсировали потребность в таком темпе.

"Милитари 24" ранее писал о дефиците ракет для "Патриот" и о том, почему именно боеприпасы являются одним из главных ограничений украинской противоракетной обороны.

В такой ситуации противник получает возможность поставить Украину перед сложным выбором: тратить дорогой перехватчик на ракету, которая сама по себе дешевле и менее точна, или рисковать пропустить баллистическую цель.

Именно такую логику описывает эксперт RUSI Сидхарт Каушал. По его словам, массированное применение РМ-48У позволяет России одновременно беречь более мощные "Искандеры", KN-23 и "Цирконы" и расходовать украинские запасы перехватчиков.

В этом смысле количество становится отдельной характеристикой российского ракетного вооружения. Не обязательно каждая ракета должна быть максимально точной и дорогой, если противника можно заставить тратить значительно более дорогой боеприпас для ее перехвата.

Россия наращивает производство этих ракет

Еще один момент, объясняющий масштаб использования РМ-48У, – их доступность.

По оценке американского Institute for the Study of War, у России может быть около 400 таких ракет против примерно 100 "Искандеров". В то же время ГУР сообщает, что Россия планирует увеличить производство РМ-48У до 480 единиц в 2026 году по сравнению с 200 годом ранее.

Эти цифры хорошо объясняют логику Москвы. Если производство основных баллистических ракет ограничено сложностью твердотопливных двигателей и других критических компонентов, то значительно проще наращивать выпуск боеприпасов, созданных на базе уже освоенной технологии.

Россия в таком случае получает дополнительный запас ракет для массированных ударов, не расходуя весь ресурс основной номенклатуры.

Ударов становится больше

По данным, полученным Reuters от украинских военных аналитиков, июль стал месяцем с наибольшим количеством запусков баллистических и гиперзвуковых ракет Россией с начала полномасштабного вторжения. Всего было зафиксировано 158 таких ударов, причем 87 из них пришлись на РМ-48У.

Это важное изменение в структуре российской ракетной кампании. Москва пытается увеличить общий объем баллистических ударов, одновременно используя боеприпасы с разными характеристиками.

Теперь к этой проблеме добавляется еще и количественный фактор: Россия может проводить атаки не только дорогостоящими "Искандерами", но и массой менее точных РМ-48У.

Это особенно важно в преддверии зимнего периода. Reuters со ссылкой на Каушала отмечает, что сохранившиеся "Искандеры", KN-23 и другие более мощные ракеты могут быть использованы Россией позже, когда Москва захочет усилить баллистическую кампанию против украинской инфраструктуры.

Россия фактически создала что-то новое в области баллистического оружия

История РМ-48У демонстрирует важную тенденцию российского военно-промышленного комплекса. Москва не обязательно пытается каждый раз создавать совершенно новую ракету. Гораздо проще взять уже имеющийся боеприпас, изменить его назначение и использовать накопленную производственную базу для увеличения количества ударных средств.

В случае с РМ-48У это особенно заметно: ракета, созданная для тренировок российских расчетов ПВО, теперь используется для нанесения ударов по наземным целям.

И главная проблема для Украины заключается даже не в том, насколько эта ракета точна по сравнению с "Искандером". Гораздо важнее то, что Россия получила возможность увеличивать количество баллистических запусков и одновременно вынуждать украинскую ПВО расходовать ограниченные запасы дорогостоящих перехватчиков.

Именно поэтому РМ-48У из учебной ракеты превратилась в важную часть российской ударной кампании. И если Москва действительно выйдет на заявленный темп производства, задача для Украины будет заключаться уже не только в том, как сбивать "Искандеры", но и в том, как противодействовать значительно большему количеству баллистических целей разного уровня сложности.