Росія різко наростила використання балістичних ракет РМ-48У, які спочатку призначалися для тренувань розрахунків ППО, але тепер застосовуються для ударів по Україні.

За даними Reuters, у липні та на початку серпня вони становили понад половину з 228 балістичних і гіперзвукових ракет, запущених Росією. Це дозволяє Москві одночасно виснажувати обмежені запаси українських перехоплювачів та берегти більш дорогі "Іскандери" для майбутніх масштабних атак.

Росія почала берегти "Іскандери"

Пояснення нової російської схеми добре видно у статистиці ударів. За даними українських військових аналітиків, у липні Росія запустила 158 балістичних і гіперзвукових ракет, з яких 87 припали саме на РМ-48У. У перші вісім днів серпня було ще 70 таких пусків, серед них 36 РМ-48У.

Водночас кількість запусків "Іскандерів" у липні різко зменшилася. Якщо в червні їх було понад сотню, то наступного місяця - лише 38. За оцінкою старшого наукового співробітника RUSI Сідхарта Каушала, це може свідчити про прагнення Росії економити основний запас більш дорогих балістичних ракет.

Йдеться не лише про "Іскандери". Росія також має північнокорейські KN-23 та KN-24, а також гіперзвукові "Кинджали" й "Циркони". Тому використання РМ-48У дозволяє розвантажити цю номенклатуру та не витрачати найцінніші ракети на кожен окремий удар.

Мілітарі 24 вже детально розповідав, що таке "Іскандер-М" і чому саме ця ракета залишається однією з головних балістичних загроз для України. Тепер до цієї картини додався ще один важливий елемент - ракета, яка дозволяє Росії збільшувати загальну кількість балістичних пусків без такого самого швидкого скорочення запасів "Іскандерів".

Що таке РМ-48У

РМ-48У спочатку була ракетою-мішенню, тобто боєприпасом для тренування розрахунків російської ППО. Її створили на базі зенітних ракет комплексу С-400, а після модернізації вона отримала можливість використовуватися як ударна балістична ракета.

За даними ГУР, РМ-48У має довжину 7,5 метра, діаметр корпусу 0,5 метра, твердопаливний двигун та осколково-фугасну бойову частину масою 199 кілограмів. Її заявлена дальність становить до 400 кілометрів, а швидкість - до 4-6 Махів.

Мілітарі 24 ще 10 вересня писав про РМ-48У та її конструкцію. Тоді ГУР оприлюднило дані про склад ракети та сотні компонентів іноземного походження, які використовуються в її електроніці.

Фактично російський ВПК узяв уже наявну ракетну базу від С-400 і пристосував її для іншого призначення. Це важливо ще й через масштаби такого виробництва: створювати з нуля новий тип балістичної ракети значно складніше, ніж використовувати накопичену технологічну базу вже наявних систем.

Вона слабша за "Іскандер", але цього може бути достатньо

РМ-48У не є повноцінним аналогом "Іскандера-М". Reuters із посиланням на українські правоохоронні та розвідувальні структури зазначають, що ця ракета менш точна та має слабші бойові можливості.

Українські експерти заявляють, що середнє відхилення РМ-48У від цілі може становити близько 300 метрів. Саме цей параметр пояснює, чому використання такої ракети створює додаткову небезпеку для цивільної інфраструктури навіть тоді, коли заявленою ціллю є військовий чи промисловий об'єкт. Водночас Reuters окремо зазначає, що не зміг незалежно перевірити українські висновки щодо конкретного боєприпасу, який уразив залізничну платформу біля Броварів.

Саме цей удар став одним із прикладів, які Reuters використав для аналізу нового застосування РМ-48У. За даними місцевої влади, 5 серпня поблизу Києва загинули восьмеро людей, а українські слідчі встановили, що удар по залізничній станції був завданий саме цією ракетою.

Для Росії тут є важлива перевага: навіть якщо ракета менш точна, вона все одно летить по балістичній траєкторії та створює для української ППО завдання, яке не можна просто проігнорувати.

Москва може використовувати РМ-48У для виснаження Patriot

Саме ця частина російської схеми є найбільш проблемною для України. Балістичні ракети складно перехоплювати, а американські Patriot залишаються основним засобом, здатним протидіяти значній частині таких цілей. Reuters пише, що влітку Україна підійшла до критичної точки із запасами перехоплювачів Patriot, тоді як нові поставки не компенсували потребу в такому темпі.

Мілітарі 24 раніше писав про дефіцит ракет до Patriot та про те, чому саме боєприпаси є одним із головних обмежень української протибалістичної оборони.

У такій ситуації противник отримує можливість поставити Україну перед складним вибором: витрачати дорогий перехоплювач на ракету, яка сама по собі дешевша та менш точна, або ризикувати пропустити балістичну ціль.

Саме таку логіку описує експерт RUSI Сідхарт Каушал. За його словами, масоване застосування РМ-48У дозволяє Росії одночасно берегти більш потужні "Іскандери", KN-23 та "Циркони" і витрачати українські запаси перехоплювачів.

У цьому сенсі кількість стає окремою характеристикою російського ракетного озброєння. Не обов'язково кожна ракета повинна бути максимально точною та дорогою, якщо противника можна змусити витрачати значно дорожчий боєприпас для її перехоплення.

Росія нарощує виробництво цих ракет

Ще один момент, який пояснює масштаб використання РМ-48У, - їхня доступність.

За оцінкою американського Institute for the Study of War, Росія може мати близько 400 таких ракет проти приблизно 100 "Іскандерів". Водночас ГУР повідомляє, що Росія планує збільшити виробництво РМ-48У до 480 одиниць у 2026 році проти 200 роком раніше.

Ці цифри добре пояснюють логіку Москви. Якщо виробництво основних балістичних ракет обмежене складністю твердопаливних двигунів та інших критичних компонентів, то значно простіше нарощувати випуск боєприпасів, створених на базі вже освоєної технології.

Росія в такому випадку отримує додатковий запас ракет для масованих ударів, не витрачаючи весь ресурс основної номенклатури.

Ударів стає більше

За даними, які Reuters отримав від українських військових аналітиків, липень став місяцем із найбільшою кількістю запусків балістичних і гіперзвукових ракет Росією від початку повномасштабного вторгнення. Загалом було зафіксовано 158 таких ударів, причому 87 із них припали на РМ-48У.

Це важлива зміна у структурі російської ракетної кампанії. Москва намагається збільшити загальний обсяг балістичних ударів, одночасно використовуючи різні за можливостями боєприпаси.

Тепер до проблеми додається ще й кількісний фактор, коли Росія може атакувати не лише дорогими "Іскандерами", а й масою менш точних РМ-48У.

Це особливо важливо напередодні зимового періоду. Reuters із посиланням на Каушала зазначає, що збережені "Іскандери", KN-23 та інші більш потужні ракети можуть бути використані Росією пізніше, коли Москва захоче посилити балістичну кампанію проти української інфраструктури.

Росія фактично створила ще один клас балістичної зброї

Історія РМ-48У показує важливу тенденцію російського військово-промислового комплексу. Москва не обов'язково намагається щоразу створити абсолютно нову ракету. Значно простіший шлях - взяти вже наявний боєприпас, змінити його призначення і використати накопичену виробничу базу для збільшення кількості ударних засобів.

У випадку РМ-48У це особливо помітно: ракета, яка була створена для тренувань російських розрахунків ППО, тепер використовується для ударів по наземних цілях.

І головна проблема для України полягає навіть не в тому, наскільки ця ракета точна у порівнянні з "Іскандером". Значно важливіше, що Росія отримала можливість збільшувати кількість балістичних пусків і водночас змушувати українську ППО витрачати обмежені запаси дорогих перехоплювачів.

Саме тому РМ-48У з навчальної ракети перетворилася на важливу частину російської ударної кампанії. І якщо Москва справді вийде на заявлений темп виробництва, питання для України полягатиме вже не лише в тому, як збивати "Іскандери", а й у тому, як протидіяти значно більшій кількості балістичних цілей різного рівня складності.