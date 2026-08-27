Про це повідомляє видання "Мілітарний".

Що відомо про збиття балістичних ракет?

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, основними напрямками ворожого удару стали Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина та Запоріжжя. Серед запусків із 18:00 26 серпня зафіксовано ударні БпЛА різних типів, зокрема частина з них

У Повітряному командуванні Захід зазначили, що основним засобом протидії балістичним загрозам залишаються зенітно-ракетні комплекси Patriot. Водночас дефіцит ракет-перехоплювачів у США створює проблеми для нормального забезпечення української протиповітряної оборони, що позначається на кількості перехоплень ворожої балістики.

Кілька днів тому президент Володимир Зеленський підтвердив надходження додаткових ракет для систем Patriot, наголосивши на потребі більших обсягів постачання.

І ще трішки зайшло ракет Patriot. Скільки – не можу сказати, але трішки. Треба більше,

– зазначив глава держави.

Раніше в інтерв'ю медіа президент підкреслював, що 5% американських запасів ракет до Patriot дозволили б Україні пережити зимовий період, а 10% дали б можливість зупинити всі балістичні атаки. Водночас у липні 2026 року Дональд Трамп оголосив про надання ліцензії на власне виробництво перехоплювачів, однак рішення досі остаточно не прийнято.

Ситуація ускладнюється тим, що під час одного з літніх ударів Росія вперше застосувала нову балістичну ракету 9М723-2 "Іскандер-1000". Водночас окупанти змінюють тактику, нарощуючи частку застосування балістичних ракет проти крилатих.

Нагадаємо, Сили оборони України стикаються з дефіцитом ракет не лише для систем Patriot, а й для інших наземних та авіаційних платформ. У Повітряних силах наголошують, що без достатнього запасу боєприпасів винищувачі та зенітно-ракетні комплекси не можуть ефективно протидіяти російським атакам.

Питання посилення української ППО залишається одним із ключових, особливо напередодні осінньо-зимового періоду. Росія нарощує можливості для балістичних ударів по Україні, збільшуючи кількість пускових установок уздовж кордону та прифронтових територій. За словами офіцера ЗСУ Андрія Ткачука, ворог може не стільки значно збільшити кількість ракет для удару по одній цілі, скільки розширити географію атак, одночасно запускаючи балістику по різних об'єктах у кількох регіонах.