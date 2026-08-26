Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу пояснив, як може змінитися характер російських балістичних атак і чому Москва прагне розширити їхнє охоплення. Він також розповів, яку роль у цьому відіграє нестача в України засобів для перехоплення балістики.

Росія намагається розширити географію балістичних атак

Росія вже неодноразово застосовувала по Києву близько десяти балістичних ракет майже одночасно. Пускові установки при цьому розміщені не лише поблизу північного кордону України, а й уздовж значної частини прифронтової території, що дозволяє атакувати з різних напрямків.

За моїми підрахунками, їх і раніше не було мало – не менше 10 – 12, можливо, навіть більше. Якщо зараз Головне управління розвідки повідомляє про збільшення їхньої кількості, значить цих можливостей стало більше,

– сказав Ткачук.

Сили оборони України продовжують полювання на такі системи й днями вже уразили одну з пускових установок. Водночас різкого переходу до атак десятками балістичних ракет по одній цілі офіцер ЗСУ не очікує. Інтенсивність ударів може зрости приблизно на 10 – 20%, однак росіяни, ймовірніше, намагатимуться одночасно охоплювати більше об'єктів.

Вони шукають варіанти збільшення охоплення території, щоб одночасно ракети летіли по різних об'єктах і різних точках, які вони для себе визначають,

– пояснив офіцер ЗСУ.

Нарощування таких можливостей Ткачук також пов'язує з небажанням Москви йти на переговори. Перед зимою Росія бачить можливість і надалі тиснути на український тил балістичними ударами, тоді як ефективність цього розрахунку значною мірою залежить від спроможностей української протиракетної оборони.

Нестача Patriot посилює російський розрахунок

Росія бачить вразливість у тому, що Україна досі не має достатньої кількості засобів для перехоплення балістичних ракет. За кращого насичення системами Patriot і ракетами до них ефективність масованих атак могла б бути значно нижчою.

Якби ми мали достатньо антибалістичних ракет-перехоплювачів і могли збивати близько 70% їхніх запасів, росіяни перед зимою двадцять разів подумали б, чи варто посилювати ескалацію й удари по тилових містах,

– сказав Ткачук.

Раніше Україна вже демонструвала високі показники перехоплення балістики, однак нинішніх ресурсів недостатньо, щоб стабільно тримати такий рівень захисту. Москва це враховує, плануючи подальші атаки та оцінюючи, скільки ракет зможуть прорвати протиповітряну оборону.

На жаль, зараз росіяни розуміють, що велика кількість їхніх засобів ураження може досягати наших цілей,

– наголосив офіцер ЗСУ.

Цей розрахунок залишається одним із факторів, які дозволяють Кремлю продовжувати ескалацію замість переходу до реального переговорного процесу.

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