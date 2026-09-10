Эксперты опубликовали на портале War&Sanctions подробную 3D-модель и перечень компонентов ракеты РМ-48У. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, добавив, что российские военные восстанавливают списанные зенитные снаряды комплекса С-400 "Триумф" и модернизируют их до уровня ударного баллистического вооружения.

Характеристики гибридной ракеты

Новый российский баллистический "франкенштейн" имеет твердотопливный двигатель от зенитной управляемой ракеты 48Н6ДМ (С-400), хвостовой отсек от экспортной зенитной ракеты 48Н6Е2 (С-300 ПМУ1/2, С-400), а приборный отсек РМ-48У состоит из отдельных элементов ракет 9М96 и 48Н6Е2.

РМ-48У – это одноступенчатая ракета с твердотопливным двигателем, которая летит по баллистической траектории со скоростью 4–6 Махов и имеет оперативную дальность до 400 километров.

В ракете применяется осколочно-фугасная боевая часть весом 199 килограммов с подготовленными элементами поражения (кубами).

Навигация и наведение осуществляются за счет автономной бесплатформенной инерциальной навигационной системы и спутниковой навигационной системы на базе приемников "Комета-Р12". На этот раз россияне назвали ее космической – ПКНС.

Для нанесения ударов зенитными ракетами по наземным объектам на тактическую и оперативную глубину противником специально созданы отдельные подразделения (группы), а именно:

специальная тактическая ракетная группа (СТРГ) с ракетами РМ-48У (радиокомандное наведение),

специальная оперативная ракетная группа (СОРГ) с ракетами РМ-48У (с наведением по спутнику).

Дальность применения первых в составе СТРГ ограничивается радиогоризонтом и возможностями радара подсветки и наведения комплекса С-400, поэтому в большинстве случаев противник применяет автономные ракеты РМ-48У с СНС в составе СОРГ.

Компонентная база электронных блоков ракеты имеет стандартное для российского вооружения соотношение брендов по странам:

больше всего из США – 95 из 117,

4 – из Тайваня,

3 из Швейцарии,

по 2 из Германии, Нидерландов, Японии и Южной Кореи,

из новых – лазерный диод производства французской компании 3SP TECHNOLOGIES.

Страна-агрессор продолжает расширять номенклатуру средств поражения для войны и террора. Полученный опыт применения против Украины может быть использован в новых войнах и конфликтах не только Россией, но и ее союзниками – Ираном и КНДР,

– отметили в ГУР.

Напомним, что несколько дней назад в ГУР уже предупреждали, что Москва стремится нарастить объемы производства баллистических ракет, а также увеличить дальность этого оружия.

По оценкам украинской разведки, до конца 2026 года Россия планирует провести заключительные испытания нового типа баллистических ракет с дальностью до 800 километров. Во время этих испытаний вражеские войска могут попытаться нанести удар по объектам в западных областях Украины.