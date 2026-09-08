Кроме того, Россия планирует провести заключительные испытания нового типа баллистических ракет с дальностью до 800 километров, способных проводить атаки на западные области Украины. Об этих и других планах страны-террористки сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий во время заседания Межпарламентской Рады Украина-НАТО.

Каковы планы России

По оценкам военной разведки, в течение 2026 и 2027 годов Москва намерена мобилизовать в армию около 600 000 человек. Причем половину из этого числа российское командование рассчитывает призвать уже до конца текущего года.

Параллельно агрессор наращивает интенсивность ракетно-дроновых ударов, чтобы спровоцировать социально-экономический кризис в Украине. Для этого в Москве стремятся нарастить объемы производства баллистических ракет, а также увеличить дальность этого оружия.

По нашим оценкам, до конца этого года Россия планирует провести окончательные испытания нового типа баллистических ракет с дальностью до 800 километров,

– отметил Вадим Скибицкий.

Он также добавил, что во время этих испытаний вражеские войска могут попытаться поразить объекты в западных областях Украины.

Среди других захватнических планов России остаются блокада Черного моря и попытки втянуть Беларусь в войну или привлечь ее к гибридным операциям против стран НАТО. На данный момент разведка не фиксирует подготовки ударных группировок на белорусской территории, однако угрозы с этого направления сохраняются.

Ключевой фактор, сдерживающий Беларусь, – это внутренние риски, ограниченные военные возможности и потенциальные экономические проблемы. В то же время, по нашим оценкам, мы считаем достаточно вероятным, что Беларусь продолжит оказывать поддержку гибридным мероприятиям (России – 24 Канал), предоставляя свою территорию для оказания давления на границе с государствами НАТО и повышения интенсивности информационно-психологических операций,

– добавил генерал-майор.

Представитель ГУР призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Москву, чтобы полностью лишить ее возможности закупать иностранные компоненты для дальнобойного вооружения.

К слову, Украина продолжает свои дальнобойные санкции против России. Ранее начальник ГУР Иващенко сообщил, что на сегодняшний день последствия украинских ударов для России очень критичны.

Атаки влияют на рост бюджетного дефицита страны-террористки, который сегодня составляет 82 миллиарда долларов.