Начальник ГУР Олег Иващенко в интервью "Укринформу" объяснил , насколько критичными для России являются украинские удары.

Что сказал Иващенко об ударах по России

Начальник ГУР сообщил, что на сегодняшний день последствия украинских ударов для России очень критичны.

Если после удара противник вынужден останавливать производство, восстанавливать объект, менять логистику, перебрасывать средства противовоздушной обороны, тратить дополнительные ресурсы – это уже влияет на его возможности вести войну,

– отметил он.

Удары Украины влияют на рост дефицита бюджета России, который сегодня составляет 82 миллиарда долларов.

Атаки наносятся по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей российские войска топливом, по логистическим центрам и другим объектам, работающим на российский военно-промышленный комплекс.

"Удары и ситуация в Черном море уже создают для России дополнительные проблемы с экспортной логистикой, в частности зерновой. Сейчас им необходимо экспортировать около 40 миллионов тонн зерна урожая этого года через Черное море. Для этого ежедневно требуется около 30 судов. Альтернативных путей фактически нет. Есть более дорогие варианты – перевозить по железной дороге в порты Балтийского моря или автомобильным транспортом. Но это не выход из ситуации", – рассказал Иващенко.

Россия производит около 130 миллионов тонн зерна. Около 80 миллионов оставляет для внутренних нужд, а вот остальное идет на внешний рынок. Но эта возможность пока заблокирована.

И мы видим результат этой работы. Мы видим этот эффект и в черноморской логистике, и в экспортных возможностях России. Россия избавляется от ощущения, что ее тыл практически недосягаем,

– подчеркнул начальник ГУР.

Он добавил, что задача не в том, чтобы показать, как далеко Украина может наносить удары, а в том, чтобы снизить способность страны-террориста производить оружие, обеспечивать войска и продолжать войну.

Напомним, что в ночь на 7 сентября дроны вновь провели атаку на ряд объектов в разных регионах России. Россияне жаловались на взрывы в Перми, Ростовской области и Чувашской Республике.

Известно, что украинские подразделения нанесли удары по трем НПЗ. Помимо топливных объектов, Силы обороны ликвидировали важный объект военной инфраструктуры в Курской области – место хранения и запуска ударных беспилотников. А еще удалось поразить вражеский объект в акватории Черного моря.