Украина продолжает отвечать России на её агрессию. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Что известно об украинских ударах?

Глава государства отметил, что украинские подразделения нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам в Рязанской и Пермской областях, а также в Татарстане.

Помимо топливных объектов, Силы обороны ликвидировали важный объект военной инфраструктуры в Курской области. Им удалось нанести удар по месту хранения и запуска ударных беспилотников, которые страна-агрессор использовала для атак на украинские города.

Также ВСУ удалось поразить вражеский объект в акватории Чёрного моря.

Наши воины продолжают достойно отвечать на российские удары по Украине. Благодарю за меткость каждое наше подразделение,

– подчеркнул Зеленский.

Украинские удары по России: смотрите видео

Кроме того, в пятницу, 4 сентября, украинские БПЛА нанесли масштабный удар по международному аэропорту Сочи и прилегающей военной и топливной инфраструктуре. В результате удара украинские военные уничтожили российские вертолеты Ка-52 и Ми-28, повредили Ми-8, а также атаковали средства ПВО.