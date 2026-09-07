Украина продолжает отвечать России на её агрессию. Об этом сообщил Владимир Зеленский.
Что известно об украинских ударах?
Глава государства отметил, что украинские подразделения нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам в Рязанской и Пермской областях, а также в Татарстане.
Помимо топливных объектов, Силы обороны ликвидировали важный объект военной инфраструктуры в Курской области. Им удалось нанести удар по месту хранения и запуска ударных беспилотников, которые страна-агрессор использовала для атак на украинские города.
Также ВСУ удалось поразить вражеский объект в акватории Чёрного моря.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Наши воины продолжают достойно отвечать на российские удары по Украине. Благодарю за меткость каждое наше подразделение,
– подчеркнул Зеленский.
Украинские удары по России: смотрите видео
Кроме того, в пятницу, 4 сентября, украинские БПЛА нанесли масштабный удар по международному аэропорту Сочи и прилегающей военной и топливной инфраструктуре. В результате удара украинские военные уничтожили российские вертолеты Ка-52 и Ми-28, повредили Ми-8, а также атаковали средства ПВО.