Україна продовжує відповідати Росії на її агресію. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Що відомо про українські атаки?

Глава держави зазначив, що українські підрозділи вдарили по нафтопереробних заводах у Рязанському та Пермському регіонах, а також у Татарстані.

Окрім паливних об'єктів, Сили оборони ліквідували важливий об'єкт військової інфраструктури у Курській області. Їм вдалось завдати удару по місцю зберігання та пусків ударних безпілотників, які країна-агресорка використовувала для атак по українських містах.

Також ЗСУ вдалось уразити ворожий об'єкт в акваторії Чорного моря.

Наші воїни продовжують справедливо відповідати на російські удари по Україні. Дякую за влучність кожному нашому підрозділу,

– наголосив Зеленський.

Українські удари по Росії: дивіться відео

Нагадаємо, що у п'ятницю, 4 вересня, українські БпЛА провели масштабну атаку на міжнародний аеропорт Сочі та прилеглу військову й паливну інфраструктуру. В результаті удару українські військові знищили російські гелікоптери Ка-52 та Ми-28, пошкодили Ми-8, а також атакували засоби ППО.