Как сообщают мониторинговые телеграм-каналы, на территории аэродрома "Адлер" в Сочи зафиксированы прямые попадания по стоянке военной авиации.

Что известно о поражении на аэродроме в Сочи?

На обнародованных кадрах идентифицированы полностью сожженные ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28, а также поврежденный многоцелевой вертолет семейства Ми-8. Пострадавшие Ка-52, Ми-28 и Ми-8 в аэропорту Сочи / "Абсолютно надежный источник"

Уничтожение топливных резервуаров и нефтебаз

Помимо авиационной техники, целями украинских дронов стали объекты обеспечения авиационным топливом вблизи аэродрома. На территории нефтебазы БАТО беспилотники уничтожили 6 топливных резервуаров: два класса РВС-2000 и четыре класса РВС-1000.

Отметим, что эта компания отвечает за приемку, контроль качества и заправку воздушных судов в Краснодарском крае.

Параллельно под удар попала расположенная рядом нефтебаза компании "Лукойл". Там атака беспилотников привела к уничтожению и повреждению трех резервуаров класса РВС-400.



Последствия атаки на аэродром в Сочи / Dnipro Osint

Поражение средств противовоздушной обороны и радаров

Во время атаки Силы обороны также нанесли удар по позициям российской противовоздушной обороны, прикрывавшим аэродромный комплекс. В результате попадания был поражен зенитно-ракетный комплекс С-300 или С-400 с последующей детонацией одной из пусковых установок.

Непосредственно на территории аэропорта зафиксировано поражение двух радиолокационных станций, в частности обзорного аэродромного радиолокатора ОРЛ-А. Этот объект входит в структуру Черноморского центра организации воздушного движения и используется для обнаружения и сопровождения воздушных судов в районе Сочи.

Напомним, ранее мы сообщали, что бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" поразили российский береговой ракетный комплекс "Бастион" в Крыму, который является носителем ракет "Циркон" и "Оникс", которые эта страна-террористка регулярно применяет для ударов по Украине. Кроме того, военные уничтожили и повредили на полуострове 2 бензовоза и командно-штабную машину российских оккупантов.