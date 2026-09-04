Об этом сообщили в ГУР.

Какие цели были поражены в Крыму

Украинские военные успешно поразили российский береговой ракетный комплекс "Бастион" – носитель ракет "Циркон" и "Оникс". Их Россия часто использует для террористических ударов по Украине.

Также операторы Group 13 уничтожили и поразили 2 бензовоза и командно-штабную машину российских захватчиков на полуострове.

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Напомним, что в оккупированном Севастополе утром 2 сентября прогремел мощный взрыв, после которого загорелся автомобиль Mazda. По предварительным данным, в момент взрыва в машине находился мужчина, который, предположительно, является российским военнослужащим.

А 31 августа масштабный пожар вспыхнул на аэродроме в Джанкое. Спутники зафиксировали горящий склад ГСМ и подстанцию.