Також Росія планує провести остаточні випробування нового типу балістичних ракет із дальністю до 800 кілометрів, які можуть атакувати західні області України. Про ці та інші плани країни-терористки повідомив заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО.

Які плани Росії?

За оцінками воєнної розвідки, протягом 2026 та 2027 років Москва прагне мобілізувати до армії близько 600 000 осіб. Причому половину з цього числа російське командування розраховує призвати вже до кінця поточного року.

Паралельно агресор нарощує інтенсивність ракетно-дронових ударів, аби спровокувати соціально-економічну кризу в Україні. Для цього у Москві прагнуть наростити обсяги виробництва балістичних ракет, а також збільшити дальність цієї зброї.

За нашими оцінками, до кінця цього року Росія планує провести остаточні випробування нового типу балістичних ракет із дальністю до 800 кілометрів,

– зазначив Вадим Скібіцький.

Він також додав, що під час цих випробувань ворожі війська можуть спробувати уразити об'єкти у західних областях України.

Серед інших загарбницьких планів Росії залишаються блокада Чорного моря та спроби затягнути Білорусь у війну або залучити її до гібридних операцій проти країн НАТО. Наразі розвідка не фіксує підготовки ударних угруповань на білоруській території, проте загрози з цього напрямку зберігаються.

Ключовий фактор, який стримує Білорусь, – це внутрішні ризики, обмежені військові спроможності та потенційні економічні проблеми. Водночас за нашими оцінками, ми вважаємо достатньо вірогідним те, що Білорусь продовжить надавати підтримку гібридним заходам (Росії – 24 Канал), надаючи власну територію для створення тиску на кордоні з державами НАТО й підвищення інтенсивності інформаційно-психологічних операцій,

– додав генерал-майор.

Представник ГУР закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Москву, щоб повністю позбавити її можливості купувати іноземні компоненти для далекобійного озброєння.

До слова, Україна продовжує свої далекобійні санкції проти Росії. Раніше начальник ГУР Іващенко повідомив, що на сьогодні наслідки українських ударів для Росії дуже критичні.

Атаки впливають на зростання дефіциту бюджету країни-терористки, який сьогодні становить 82 мільярди доларів.