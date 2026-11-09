Разгоняется до 1000 километров в час: Россия запускает по Украине новый ракетодрон, – ГУР

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Главное управление разведки изучило один из образцов нового российского дрона, который почти целым приземлился посреди украинского поля.

Что скрывает внутри новая ракета-дрон

Россияне модернизировали реактивный беспилотник "Герань-5", создав новую версию под названием "Герань-5 К5-К". Она стала меньше предшественника, но получила лучшие скоростные и высотные характеристики.

Длина нового БПЛА составляет 4 метра вместо 6,5 метра у обычной "Герани-5", а размах крыльев – 3 метра против 3,2 метра.

Также россияне изменили конструкцию фюзеляжа, чтобы улучшить аэродинамику. Благодаря модернизации беспилотник может подниматься на высоту до 6 километров вместо 5.

Его крейсерская скорость превышает 450 километров в час, а при отдельных маневрах может достигать 1000 километров в час.

При этом дальность полета осталась на уровне 1000 километров, а масса боевой части – 90 килограммов.

В исследованном образце специалисты ГУР обнаружили термобарическую боевую часть ТББЧ-90.

Электронное оборудование "Герани-5 К5-К" схоже с тем, которое используется в последних версиях другого российского реактивного дрона – "Герань-4 Сикер". Оно включает полетный контроллер, инерциальную навигационную систему, антенну спутниковой навигации, трекер и mesh-модем.

Кроме того, беспилотник оснащен системой "Сусанин", которую ранее разведчики обнаруживали в "Герани-4". Она помогает дрону ориентироваться на местности: камера фиксирует изображение, а микрокомпьютер сравнивает его с заранее загруженными образцами. Это позволяет корректировать маршрут к заданной цели.

В новой модификации вместо обычных оптических датчиков для работы системы установили двухдиапазонную камеру. Сам блок обработки изображений построен на китайском микрокомпьютере Coke Pi – аналоге Raspberry Pi.

Подобное устройство, но с другим названием – "Сосиска", ранее обнаружили в беспилотнике "Гербера-2". Там его использовали для обнаружения и сопровождения дронов-перехватчиков.

Силовой установкой "Герани-5 К5-К" является турбореактивный двигатель ТРД-200. Его собирают в российской Алабуге из китайских комплектующих.

Из чего собраны новые дроны россиян?

В ходе исследования беспилотника специалисты обнаружили 93 электронных компонента. Большинство из них – американского производства: 52. Еще 10 изготовлены в Китае и 10 – в Швейцарии.

По данным ГУР, россияне пытаются скрыть маркировку электроники, в частности цифровых сигнальных процессоров американской компании Texas Instruments и инерционных модулей Murata.

В разведке отмечают, что санкции затрудняют поставки таких компонентов в Россию, увеличивают расходы и сроки доставки и создают риски срыва поставок. Поэтому дальнейшее ужесточение ограничений и контроль за их соблюдением могут лишить Россию возможности беспрепятственно получать необходимые технологии для продолжения войны.