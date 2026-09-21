В новом посте в социальных сетях советник президента по технологическим вопросам Сергей "Флэш" Бескрестнов назвал дальность, на которой "Герань-4 Сикер" может самостоятельно распознать цель с помощью камеры и захватить ее для автоматического наведения.

Как "Герань-4 Сикер" распознает цели?

По словам "Флэша", дальность автоматического захвата цели этим "Шахедом" зависит от ее размера и условий видимости.

В хорошую погоду локомотив или отдельный дом среди других зданий дрон может захватить на расстоянии примерно 5 – 6 километров.

Крупные и хорошо заметные объекты, в частности корабль в море, торговый центр или большой склад, система может распознать на расстоянии до 10 километров.

Как "Шахед Сикер" наводится на цель: смотрите видео

Напомним, что Россия модернизировала реактивный дрон"Герань-4 Сикер", установив на него систему оптического наведения. Она позволяет беспилотнику самостоятельно наводиться на цель даже после потери связи на последнем этапе полета.

В носовой части установили оптический модуль, а также дополнительную широкоугольную камеру Dahua с углом обзора 180 градусов. Ее могут использовать для наблюдения за местностью или обнаружения дронов-перехватчиков.

"Герань-4 Сикер" может лететь со скоростью до 500 километров в час, преодолевать расстояние до 550 километров и нести около 50 килограммов взрывчатки.

Из-за высокой скорости такие дроны сложнее сбивать.