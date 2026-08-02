Об этом сообщает "Милитарный", который проанализировал фотографии новой версии дрона.

Какова новая версия "Герани-4" и почему она опаснее?

Главным изменением стала переработанная носовая часть, где установлен компактный оптический модуль. Он помогает дрону самостоятельно наводиться на цель во время атаки.

Также на беспилотнике обнаружили дополнительную широкоугольную камеру китайского производства Dahua с углом обзора 180 градусов.

Сравнение внешних поверхностей "Герань-2" и реактивной "Герань-4 Сикер" / Коллаж "Милитарный"

По одной из версий, она используется для разведки местности перед ударом, а по другой – для обнаружения украинских дронов-перехватчиков.

По имеющимся данным, "Герань-4 Сикер" может преодолевать до 550 километров, развивает крейсерскую скорость около 300 километров в час и несет боевую часть массой 50 килограммов.

Российские войска уже применяют эти дроны для ударов по портовой инфраструктуре и гражданским судам в Черном море.

Впервые реактивную "Герань-4" заметили в мае 2026 года, когда ее зафиксировал украинский дрон-перехватчик.

По информации ГУР, базовая версия беспилотника имеет длину около 3,6 метра, размах крыла 3,05 метра, максимальную взлетную массу до 450 килограммов и боевую часть весом около 50 килограммов.

На различных модификациях дрона обнаружили два китайских турбореактивных двигателя: Telefly LX-WP-160 и более мощный Telefly TF-TJ2000A, который также устанавливают на "Герань-5".

Обновленная конструкция позволяет беспилотнику активно маневрировать на скорости 300 – 400 километров в час. Максимальная скорость достигает 500 километров в час, высота полета – до 5 километров, а дальность базовой версии составляет около 450 километров.

Из-за высокой скорости реактивные "Герани" сложнее сбивать мобильным огневым группам и части украинских дронов-перехватчиков.

Ранее в ВСУ сообщали, что Россия планирует значительно увеличить использование реактивных ударных дронов в воздушных атаках на Украину. Их доля может достичь 50 процентов.

По данным военных, с начала 2026 года до середины июня оккупанты уже применили около 1400 реактивных беспилотников "Герань-3", "Герань-4" и "Герань-5". Для сравнения: за весь предыдущий год было зафиксировано около 180 таких дронов.