Российская нефтяная отрасль оказалась под все более сильным давлением украинских ударов с большого расстояния. В поле зрения Сил обороны – не только нефтеперерабатывающие заводы, но и другие важные элементы инфраструктуры, без которых России сложнее обеспечивать работу своей экономики и поставлять топливо войскам. Речь идет уже не о единичных атаках, а о системном воздействии на нефтяную отрасль страны-агрессора.

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В то же время география ударов постоянно расширяется, а украинские средства поражения позволяют поражать объекты далеко в тылу России. Какие последствия это может иметь для российской экономики и фронта, сколько еще нужно атак для критического ослабления нефтепереработки и как уже страдает российская столица – об этом эксклюзивно для 24 Канала рассказал военный эксперт Роман Свитан.

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Сколько НПЗ в России уже уничтожено

Как пояснил Роман Свитан, Советский Союз проектировал свою нефтеперерабатывающую отрасль с тройным дублированием мощностей. Это означает, что для создания реального, критического дефицита дизельного топлива, бензина и авиационного керосина для российской армии Украине необходимо вывести из строя две трети российских НПЗ.

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На данный момент из примерно 30 основных заводов-миллионников остановлено около десятка. То есть треть работы уже выполнена. Для достижения конечной цели удары должны наноситься волнами – как минимум раз в месяц или два.

Между тем в Reuters сообщили, что украинские беспилотники частично приостановили или полностью остановили работу 15 из 35 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

Это не позволит россиянам восстанавливать поврежденные установки и заставит их постоянно искать новые, более сложные и дорогостоящие пути логистики. Следующей стратегической целью, по оценке эксперта, должен стать Дальний Восток, через порты которого Россия экспортирует около 20% нефти и нефтепродуктов в Азию, получая критически важные нефтедоллары для продолжения войны.

Свитан об атаках на НПЗ России: смотрите подробную аналитику

Какие еще объекты "встречают" украинские БПЛА

Как отмечает военный эксперт Роман Свитан, украинские военные начали наносить удары не только по нефтеперерабатывающим установкам, но и по резервуарным паркам, которые сейчас переполнены сырой нефтью.

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Последние атаки Сил обороны Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы и линейно-производственные диспетчерские станции (ЛПДС) свидетельствуют о переходе к новой, более разрушительной фазе уничтожения экономического потенциала врага.

Уничтожение или повреждение ряда российских НПЗ привело к неожиданному для оккупантов эффекту. Россияне снизили добычу нефти лишь на 10%, тогда как мощности переработки упали гораздо существеннее. Невостребованная нефть закачивается в демпферные емкости ЛПДС, такие как Самарская или Калейкино (Альметьевск).

По словам Свитана, Самарская ЛПДС обладает крупнейшим парком емкостей в Европе, способным вместить более полутора миллионов тонн нефти. Сейчас эти емкости заполнены до краев. Удар по полной емкости означает ее полное выгорание до фундамента.

Интересно, что нефтяная станция "Самара" подвергается атаке уже в шестой раз. Это важный объект для России, ведь туда поступает сырье из разных уголков страны-агрессора – от Западной Сибири до Татарстана.

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Россияне даже не пытаются тушить такие пожары, ведь это физически невозможно. Восстановление одного такого объекта потребует миллионов долларов и нескольких лет работы, что в нынешних условиях для России является нереальной задачей.

Чем атакуют Силы обороны

Для выполнения таких масштабных задач на больших расстояниях критически важен выбор средств поражения. Роман Свитан подчеркивает эффективность украинских крылатых ракет "Нептун" и дронов-ракет "Паляница".

Несмотря на то, что "Нептун" может быть дороже в производстве, чем некоторые альтернативные разработки, его коэффициент полезного действия приближается к 100%. Высокая скорость, точность и малая эффективная площадь рассеивания делают его чрезвычайно сложной целью для российской ПВО.

Зато более дешевые, но медленные и массивные ракеты легко перехватываются вражескими истребителями и радарами А-50 на дальних подступах. Поэтому стратегия финансирования и наращивания производства проверенных комплексов от КБ "Луч" является единственно правильным путем для обеспечения регулярных и результативных волн атак по российской инфраструктуре.

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Почему страдают не только оккупанты на фронте, но и Москва

Силы обороны четко понимают логистические цепочки снабжения российской армии и столицы России. Москва традиционно снабжается нефтепродуктами с севера и северо-востока – со стороны Перми и Ухты.

Удар по Пермскому нефтеперерабатывающему заводу, входящему в десятку крупнейших в России, является стратегически важным шагом для создания дефицита топлива в центральном регионе страны-агрессора.

Не менее важна южная, так называемая Ростовская группа заводов, в которую входят Славянский, Ильский, Афипский и Новошахтинский НПЗ.

Именно Новошахтинский завод является ключевым поставщиком топлива для российской группировки на Луганском и Купянском направлениях (левый берег Северского Донца). Вывод из строя этих предприятий напрямую влияет на способность оккупантов вести активные боевые действия на востоке Украины.