Утром Силы обороны поразили один из крупнейших резервуарных парков в Европе

Об этом сообщает телеграм-канал Exilenova+.

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Что известно о новой атаке на нефтяную станцию "Самара"?

Линейно-производственная диспетчерская станция "Самара" расположена в поселке Просвет Самарской области.

Нефтяная станция "Самара" – это большой узел, где принимают, хранят и смешивают нефть. Сырье поступает сюда по магистральным нефтепроводам из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов России.

На станции смешивают нефть с различным содержанием серы, чтобы получить экспортный сорт Urals. На него приходится до 50% общего объема российского нефтяного экспорта.

Также предприятие обеспечивает потребности российских вооруженных сил.

Отметим, что станция "Самара" располагает крупнейшим в Европе резервуарным парком. На станции находится 71 резервуар общей вместимостью более 1,6 миллиона кубометров нефти.

ЛВСД "Самара" снова горит / Фото из сети

Другой ракурс пожара на нефтяной станции / Фото из сети

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ЛВДС "Самара"уже в шестой раз становится мишенью украинских сил.

Напомним, что ночью также был атакован нефтеперерабатывающий завод НПЗ в Волгограде. Там были повреждены как минимум две установки первичной переработки нефти: ЭЛОУ-АВТ-1 и АВТ-6. Вместе они обеспечивают около 70% всех мощностей первичной переработки нефти завода.

Взрывы звучали и в Ростовской области.