Вранці Сили оборони уразили один з найбільших резервуарних парків в Європі

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Що відомо про нову атаку на нафтову станцію "Самара"?

Лінійно-виробнича диспетчерська станція "Самара" розташована у селищі Просвєт Самарської області.

Нафтова станція "Самара" – це великий вузол, де приймають, зберігають і змішують нафту. Сировина надходить сюди магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів Росії.

На станції змішують нафту з різним вмістом сірки, щоб отримати експортний сорт Urals. На нього припадає до 50% загального обсягу російського нафтового експорту.

Також підприємство забезпечує потреби російських збройних сил.

Зауважимо, що станція "Самара" має найбільший у Європі резервуарний парк. На станції розташований 71 резервуар загальною місткістю понад 1,6 мільйона кубометрів нафти.

ЛВСД "Самара" знову горить / Фото з мережі

Інший ракурс пожежі на нафтовій станції / Фото з мережі

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ЛВДС "Самара" вже вшосте стає ціллю українських сил.

Нагадаємо, що уночі також був атакований НПЗ у Волгограді. Там уражено щонайменше дві установки первиної переробки нафти: ЕЛОУ-АВТ-1 та АВТ-6. Разом вони забезпечують близько 70% всіх потужностей первиної переробки нафти заводу.

Вибухи лунали і на Ростовщині.