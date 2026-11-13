Дрони атакували НПЗ у Волгограді: там уражено дві важливі установки, – OSINT-аналіз

Про це повідомляють моніторингові канали Exilenova+ та Dnipro Osint (Гарбуз).

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Наскільки серйозно пошкоджено НПЗ у Волгограді після атаки?

Монітори звернули увагу на масованість атаки. Вони припустили, що Сили оборони останнім часом змінили тактику ударів по НПЗ.

На кожен НПЗ направляють велику кількість БПЛА, які б'ють по всій промзоні, а не тільки по установках, щоб вивести потужності заводу з ладу на максимально тривалий термін– зазначає Exilenova+.

Масштабна пожежа на НПЗ у Волгограді: дивіться відео

Тим часом OSINT-аналітики з'ясували, що після нічної атаки на Волгоградському НПЗ уражено щонайменше дві установки первиної переробки нафти: ЕЛОУ-АВТ-1 та АВТ-6. Разом вони забезпечують близько 70% всіх потужностей первиної переробки нафти заводу.

Також, попередньо, уражено резервуарний парк.

Що уражено на НПЗ у Волгограді / Фото Dnipro Osint (Гарбуз).

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Нагадаємо, НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Щороку він може переробляти близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіапальне.

Про вибухи у Волгограді стало відомо ще 12 листопада пізно увечері. Губернатор регіону підтвердив масовану атаку на промислову зону міста. Також російський чиновник визнав, що на підприємстві у південній промисловій зоні Волгограда, а також на прилеглій території, виникли пожежі.