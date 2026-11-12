Росія не спить: Москву атакувала рекордна кількість БпЛА, а у Волгограді палає НПЗ

За словами мера Москви Сергія Собяніна, сили "певео" нібито знищили уже 21 повітряну ціль, яка рухалася в бік російської столиці. Атака триває.

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Що відбувається у Росії

Першим на особливий режим роботи перейшов аеропорт Внуково, а згодом аналогічні заходи запровадили в Домодєдово, Шереметьєво та Жуковському. За офіційними повідомленнями міської влади, профільні служби розпочали перевірку локацій імовірного падіння уламків.

Згідно з даними моніторингових онлайн-табло, найбільш напружена обстановка утворилася у Внуково, де затримується приліт близько 10 бортів. У Шереметьєво проблеми з графіком торкнулися майже 20 літаків, тоді як у Домодєдово відхилення поодинокі, а летовище Жуковський працює практично у звичному темпі.

"Добрі" БпЛА у повітряному просторі Росії та ТОТ станом на 23:10 / Falcon Insight

Паралельно триває атака на Волгоград, де під ударом опинився місцевий нафтопереробний завод. Річна потужність цього підприємства становить 14,8 мільйона тонн, що додає ще 4% до загального обсягу уражених потужностей ворога.

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Загалом упродовж двох останніх тижнів під дію систематичних ударів потрапило близько 40% російської нафтопереробки. Унаслідок дефіциту та порушення логістики обмеження на постачання пального вже повернулися до 5 регіонів Росії.