У Росії знову палає нафтова станція "Самара": у мережі показали кадри

Про це повідомляє моніторинговий телеграм-канал Exilenova+.

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Що відомо про нову атаку на ЛВДС "Самара"?

У ніч проти 2 листопада у Самарській області Росії, ймовірно, знову атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Самара" поблизу селища Просвіт.

У мережі оприлюднили кадри, на яких видно сильне полум'я та густий дим, що здіймається над місцем пожежі. Також з'явилися додаткові відео та кадри ймовірних наслідків удару.

Наслідки удару по ЛВДС "Самара": дивіться у відео

Масштаби пошкоджень наразі невідомі. Офіційного підтвердження атаки та її наслідків поки немає.

У мережі оприлюднили кадри палаючої ЛВДС / Фото Exilenova+

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Скільки разів раніше атакували станцію "Самара"?

ЛВДС "Самара" вже неодноразово потрапляла під удари. Зокрема, у жовтні 2026 року повідомлялося щонайменше про чотири атаки на об'єкт.

Після удару 2 жовтня Генштаб ЗСУ підтвердив пошкодження 14 нафтових резервуарів, ділянки трубопроводів та іншого обладнання. А внаслідок атаки 7 жовтня було знищено чотири великі резервуари місткістю 50 тисяч кубометрів кожен.

Раніше 24 Канал повідомляв про наслідки ураження ЛВДС, які було видно на супутникових знімках.