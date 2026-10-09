Це найбільший у Європі резервуарний парк, який має важливе значення для транспортування та розподілу нафти. Супутникові знімки публікують у телеграм-каналі "Абсолютно надійне джерело".

Як виглядає пожежа на ЛВДС "Самара"

Унаслідок ураження 8 жовтня на майданчику НПС "Самара-2" зафіксовано, що під нуль вигоряють 4 резервуари РВСПК-50000.

Окрім того, на майданчику НПС "Самара-1" досі тліє РВС-20000. Він був уражений ще 2 жовтня.

Осінтери зауважують, що потенційно така кількість знищених резервуарів має суттєво вплинути на роботоздатність станції.

Пожежа на ЛВДС "Самара" / "Абсолютно надійне джерело"

Нагадаємо, що 8 жовтня президент Зеленський повідомляв про низку уражених цілей, зокрема два нафтові об'єкти та полігон у Пермському, Самарському та Астраханському регіонах Росії.

Удар по "Самарі" 2 жовтня завдав збитків Росії приблизно в 200 мільйонів доларів.