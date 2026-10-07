Про це повідомив Володимир Зеленський.

Що уразили в Росії?

Українські військові продовжують завдавати ударів по об'єктах, які мають значення для російської воєнної машини.

Справедливі українські відповіді на всі російські удари по наших людях. За цю добу наші воїни нанесли удари по чотирьох цілях, які допомагають Росії фінансувати та вести її жорстоку війну,

– заявив Зеленський.

Серед уражених цілей – два нафтові об'єкти та полігон у Пермському, Самарському та Астраханському регіонах Росії. Водночас Зеленський повідомив і про українську відповідь у Чорному морі, однак не уточнив, яку саме ціль було уражено.

Україна відповіла на російський терор: дивіться відео

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів про масовану російську атаку по Україні 7 жовтня. Одним із найтяжчих наслідків удару стало знищення п'ятиповерхового житлового будинку у Прилуках на Чернігівщині, де загинули 9 людей і ще 30 отримали поранення, серед них 5 дітей.

Під завалами досі можуть перебувати люди, тому рятувальники безперервно проводять пошуково-рятувальні роботи.

"Сьогодні Путіну на день народження російська армія "подарувала" знищення житлового будинку в Прилуках на Чернігівщині. Це була звичайна п’ятиповерхівка", – заявив Зеленський.

Внаслідок російських ракетних ударів також пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків у Дніпрі та чотири багатоповерхівки у Кременчуці, де загинули 2 людей і ще 8 були поранені. У Запоріжжі російський дрон пошкодив багатоповерхівку, у Києві загинули 2 людей, а в Олександрії – ще 2.

Загалом під ударом опинилися інфраструктура Києва та 12 областей України, а однією з ключових цілей росіян була енергетика.

Зеленський додав, що російська балістика залишається найбільшим викликом, а Україні життєво необхідні нові пакети ППО, зокрема ракети для систем Patriot.