Про це повідомив Володимир Зеленський.

Як відреагував Зеленський на атаку?

Одним із найтяжчих наслідків атаки стало знищення житлового будинку у Прилуках на Чернігівщині. Станом на зараз відомо про 5 загиблих і 26 поранених, серед яких п'ятеро дітей.

Під завалами п'ятиповерхівки досі можуть перебувати люди. На місці безперервно працюють рятувальники, які намагаються знайти всіх, хто може залишатися під уламками.

Сьогодні Путіну на день народження російська армія "подарувала" знищення житлового будинку в Прилуках на Чернігівщині. Це була звичайна п’ятиповерхівка,

– заявив Зеленський.

Внаслідок російських ракетних ударів також пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків у Дніпрі та чотири багатоповерхівки у Кременчуці. У Кременчуці, за словами президента, загинули 2 людей, ще 8 були поранені.

У Запоріжжі російський дрон пошкодив багатоповерховий будинок. У Києві внаслідок атаки загинули 2 людей, ще 2 людей загинули в Олександрії.

Загалом під російськими ударами цієї ночі опинилися інфраструктура Києва та 12 областей України. Однією з ключових цілей росіян була українська енергетика.

Це був один із найбільш підлих ударів: загалом 70 ракет, багато балістики, також "шахеди". На жаль, вдалося збити лише частину. Російська балістика залишається найбільшим викликом,

– наголосив Зеленський.

Президент додав, що Україні зараз життєво необхідні нові пакети протиповітряної оборони, зокрема ракети для систем Patriot.