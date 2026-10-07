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Які наслідки обстрілу 7 жовтня

06:38, 7 жовтня

У Дарницькому районі внаслідок атаки виникла пожежа в гаражному кооперативі. Під час гасіння вогню врятували двох людей.

На жаль, виявили тіла двох загиблих.

05:32, 7 жовтня

У Києві:

  • у Подільському районі фіксується пошкодження складського приміщення,
  • у Дарницькому районі уламки впали на відкритій території, фіксуються наслідки ворожої атаки на території гаражного кооперативу.
05:14, 7 жовтня

Росіяни атакували об'єкт транспортної інфраструктури Запоріжжя.

Через наслідки атаки можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг.

04:22, 7 жовтня

Росія завдала удару по промисловому підприємству у Дніпрі.

Інформацію про постраждалих уточнюють.