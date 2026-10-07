На жаль, є жертви. 24 Канал збирає усю інформацію про цю атаку.
Які наслідки обстрілу 7 жовтня
У Дарницькому районі внаслідок атаки виникла пожежа в гаражному кооперативі. Під час гасіння вогню врятували двох людей. На жаль, виявили тіла двох загиблих. У Києві: Росіяни атакували об'єкт транспортної інфраструктури Запоріжжя. Через наслідки атаки можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг. Росія завдала удару по промисловому підприємству у Дніпрі. Інформацію про постраждалих уточнюють.
У Дарницькому районі внаслідок атаки виникла пожежа в гаражному кооперативі. Під час гасіння вогню врятували двох людей.
На жаль, виявили тіла двох загиблих.
У Києві:
Росіяни атакували об'єкт транспортної інфраструктури Запоріжжя.
Через наслідки атаки можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг.
Росія завдала удару по промисловому підприємству у Дніпрі.
Інформацію про постраждалих уточнюють.