К сожалению, есть жертвы. 24 Канал собирает всю информацию об этой атаке.

Каковы последствия обстрела 7 октября

06:38, 7 октября

В Дарницком районе в результате атаки возник пожар в гаражном кооперативе. В ходе тушения пожара были спасены два человека.

К сожалению, были обнаружены тела двух погибших.

05:32, 7 октября

В Киеве:

  • в Подольском районе зафиксировано повреждение складского помещения,
  • в Дарницком районе обломки упали на открытой территории, фиксируются последствия вражеской атаки на территории гаражного кооператива.
05:14, 7 октября

Россияне провели атаку на объект транспортной инфраструктуры Запорожья.

В связи с последствиями атаки возможно временное ограничение движения на отдельных участках дорог.

04:22, 7 октября

Россия нанесла удар по промышленному предприятию в Днепре.

Информация о пострадавших уточняется.