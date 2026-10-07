К сожалению, есть жертвы. 24 Канал собирает всю информацию об этой атаке.
Каковы последствия обстрела 7 октября
В Дарницком районе в результате атаки возник пожар в гаражном кооперативе. В ходе тушения пожара были спасены два человека. К сожалению, были обнаружены тела двух погибших. В Киеве: Россияне провели атаку на объект транспортной инфраструктуры Запорожья. В связи с последствиями атаки возможно временное ограничение движения на отдельных участках дорог. Россия нанесла удар по промышленному предприятию в Днепре. Информация о пострадавших уточняется.
В Дарницком районе в результате атаки возник пожар в гаражном кооперативе. В ходе тушения пожара были спасены два человека.
К сожалению, были обнаружены тела двух погибших.
В Киеве:
Россияне провели атаку на объект транспортной инфраструктуры Запорожья.
В связи с последствиями атаки возможно временное ограничение движения на отдельных участках дорог.
Россия нанесла удар по промышленному предприятию в Днепре.
Информация о пострадавших уточняется.