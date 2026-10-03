Збитки від ударів по ньому можуть сягнути 200 мільйонів доларів. Про це пише Supernova+ та Fire Point.

Які ураження ЛВДС "Самара"

ЛВДС "Самара" має важливе значення для транспортування та розподілу нафти.

Сумарна місткість – понад 1,6 мільйона метрів кубічних нафти, 71 резервуар.

Тут сходяться 4 магістральні нафтопроводи.

Через об'єкт здійснюється постачання сировини на прилеглі НПЗ, а також забезпечується напрямок нафтопроводу "Дружба", БТС-2 у бік Усть-Луги та південний напрямок на Тихорецьк.

Станом на вечір 2 жовтня 2026 року зафіксовано такі наслідки:

уражені з наступним займанням 5 резервуарів РВС-20000 у зонах №1 та №2;

уражені із загорянням 3 резервуари РВС-50000 у зоні №3;

у зоні №1 також пошкоджені ділянки трубопроводів та насосна станція;

загальна площа пожежі становить понад 15 000 метрів квадратних.

Орієнтовна вартість одного резервуару РВС-20000 становить понад 10 мільйонів доларів, РВС-50000 – близько 25 мільйонів доларів.

Таким чином, сукупна вартість 8 уражених резервуарів може становити близько 100 – 125 мільйонів доларів, залежно від характеру та ступеня пошкоджень.

З урахуванням нафти, що знаходилася в резервуарах, загальна вартість втрачених активів може бути істотно вищою і попередньо оцінюється приблизно в 200 мільйонів доларів, включаючи дисконт на нафту марки Urals.

Оцінка є попередньою та може бути скоригована після уточнення ступеня пошкодження резервуарів, інфраструктури та обсягу втраченої нафти.

Нагадаємо, що 2 жовтня Україна уразила нафтові об'єкти та військові цілі Росії аж у шести регіонах. У результаті атаки спалахнули масштабні пожежі, зокрема, й на Волгоградському НПЗ.