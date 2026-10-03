Збитки від ударів по ньому можуть сягнути 200 мільйонів доларів. Про це пише Supernova+ та .
Які ураження ЛВДС "Самара"
ЛВДС "Самара" має важливе значення для транспортування та розподілу нафти.
Сумарна місткість – понад 1,6 мільйона метрів кубічних нафти, 71 резервуар.
Тут сходяться 4 магістральні нафтопроводи.
Через об'єкт здійснюється постачання сировини на прилеглі НПЗ, а також забезпечується напрямок нафтопроводу "Дружба", БТС-2 у бік Усть-Луги та південний напрямок на Тихорецьк.
Станом на вечір 2 жовтня 2026 року зафіксовано такі наслідки:
- уражені з наступним займанням 5 резервуарів РВС-20000 у зонах №1 та №2;
- уражені із загорянням 3 резервуари РВС-50000 у зоні №3;
- у зоні №1 також пошкоджені ділянки трубопроводів та насосна станція;
- загальна площа пожежі становить понад 15 000 метрів квадратних.
Орієнтовна вартість одного резервуару РВС-20000 становить понад 10 мільйонів доларів, РВС-50000 – близько 25 мільйонів доларів.
Таким чином, сукупна вартість 8 уражених резервуарів може становити близько 100 – 125 мільйонів доларів, залежно від характеру та ступеня пошкоджень.
З урахуванням нафти, що знаходилася в резервуарах, загальна вартість втрачених активів може бути істотно вищою і попередньо оцінюється приблизно в 200 мільйонів доларів, включаючи дисконт на нафту марки Urals.
Оцінка є попередньою та може бути скоригована після уточнення ступеня пошкодження резервуарів, інфраструктури та обсягу втраченої нафти.
Нагадаємо, що 2 жовтня Україна уразила нафтові об'єкти та військові цілі Росії аж у шести регіонах. У результаті атаки спалахнули масштабні пожежі, зокрема, й на Волгоградському НПЗ.