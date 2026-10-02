Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ та Службі безпеки України, далекобійну операцію провели безпілотники Центру спецоперацій Альфа у співпраці з підрозділами Сил безпілотних систем, Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій та Служби зовнішньої розвідки.

Які подробиці удару по Росії?

Вогневе ураження охопило не лише нафтопереробне підприємство у Волгограді, а й лінійно-виробничо-диспетчерську станцію "Самара" та насосні станції "Самара-1" і "Самара-2" у районі населеного пункту Просвєт.

Супутниковий сервіс NASA FIRMS зафіксував потужні осередки займання безпосередньо в районі установки сповільненого коксування та технологічних установок ЕЛОУ-АВТ-1 і ЕЛОУ-АВТ-5.

Саме ці об'єкти є ключовими виробничими потужностями Волгоградського НПЗ підприємства Лукойл-Волгограднефтепереработка, яке щороку переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти та постачає бензин, дизель і авіапальне для російських окупаційних військ.

Влучання по експортному вузлу Urals

Водночас у Самарській області під удар потрапив стратегічний вузол приймання, зберігання та змішування нафти. Станція "Самара" акумулює сировину з родовищ Татарстану та Західного Сибіру для формування експортного сорту Urals, на який припадає до половини всього нафтового експорту Росії.

Систематичне нищення таких об'єктів суттєво ускладнює транспортування сировини, блокує логістичні ланцюжки та позбавляє бюджет агресора значної частини валютних доходів.

Представники спецслужб зазначають, що збитки нафтовій галузі ворога безпосередньо знижують його військово-економічний потенціал.

Справедливо відповідаємо на російську ескалацію нашими далекобійними санкціями. Фактично щодня є важливі результати,

– зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави подякував українським воїнам за точність і зазначив, що за останню добу результативна робота також тривала у Чорному морі та по військових аеродромах, підприємствах, ракетно-космічному центру й складах боєприпасів у Воронезькому, Нижньогородському та Краснодарському регіонах.

Зеленський показав кадри ураження російських об'єктів: дивіться відео

Зауважимо, що у ніч проти 1 жовтня українські Сили оборони також завдали ударів безпілотниками по низці об'єктів на території Росії.

За твердженнями російської сторони, роботу ППО фіксували у Брянській, Бєлгородській, Смоленській, Калузькій, Тульській, Курській, Тверській, Липецькій, Орловській, Тамбовській та Астраханській областях, у Московському регіоні, окупованому Криму та над Чорним морем.

Водночас увечері 1 жовтня у Краснозаводську Московської області прогримів потужний вибух на території хімічного заводу. Згодом там пролунали нові вибухи. На місце події направили десятки машин швидкої допомоги та рятувальників.

Йдеться про Краснозаводський хімічний завод – одне з російських підприємств спецхімії. Там, зокрема, виробляють боєприпаси та піротехнічні засоби. За наявними даними, підприємство також може бути залучене до виготовлення термобаричних бойових частин для ударних дронів типу "Шахед".