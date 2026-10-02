Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ и Службе безопасности Украины, операцию на большом расстоянии провели беспилотники Центра спецопераций "Альфа" в сотрудничестве с подразделениями Сил беспилотных систем, Главного управления разведки, Сил специальных операций и Службы внешней разведки.

Каковы подробности удара по России?

Огневое поражение охватило не только нефтеперерабатывающее предприятие в Волгограде, но и линейно-производственно-диспетчерскую станцию "Самара" и насосные станции "Самара-1" и "Самара-2" в районе населенного пункта Просвет.

Спутниковый сервис NASA FIRMS зафиксировал мощные очаги возгорания непосредственно в районе установки замедленного коксования и технологических установок ЭЛОУ-АВТ-1 и ЭЛОУ-АВТ-5.

Именно эти объекты являются ключевыми производственными мощностями Волгоградского НПЗ предприятия "Лукойл-Волгограднефтепереработка", которое ежегодно перерабатывает около 15 миллионов тонн нефти и поставляет бензин, дизельное топливо и авиатопливо для российских оккупационных войск.

Попадание в экспортный узел "Юралс"

В то же время в Самарской области под удар попал стратегический узел приема, хранения и смешивания нефти. Станция "Самара" аккумулирует сырье с месторождений Татарстана и Западной Сибири для формирования экспортного сорта Urals, на долю которого приходится до половины всего нефтяного экспорта России.

Систематическое уничтожение таких объектов существенно затрудняет транспортировку сырья, блокирует логистические цепочки и лишает бюджет агрессора значительной части валютных доходов. Представители спецслужб отмечают, что убытки нефтяной отрасли врага напрямую снижают его военно-экономический потенциал.

Мы справедливо отвечаем на российскую эскалацию нашими дальнобойными санкциями. Фактически каждый день появляются важные результаты,

– заявил Владимир Зеленский.

Глава государства поблагодарил украинских воинов за точность и отметил, что за последние сутки результативная работа также велась в Черном море, а также по военным аэродромам, предприятиям, ракетно-космическом центре и складах боеприпасов в Воронежской, Нижегородской и Краснодарской областях.

Зеленский показал кадры поражения российских объектов: смотрите видео

Заметим, что в ночь на 1 октября украинские Силы обороны также нанесли удары беспилотниками по ряду объектов на территории России.

По утверждениям российской стороны, работу ПВО фиксировали в Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Астраханской областях, в Московском регионе, оккупированном Крымом и Черном морем.

В то же время, вечером 1 октября в Краснозаводске Московской области прогремел мощный взрыв на территории химического завода. Впоследствии там раздались новые взрывы. На место происшествия направили десятки машин скорой помощи и спасателей.

Речь идет о Краснозаводском химическом заводе – одном из российских предприятий спецхимии. Там, в частности, производятся боеприпасы и пиротехнические средства. По имеющимся данным, предприятие также может быть вовлечено в изготовление термобарических боевых частей для ударных дронов типа "Шахед".