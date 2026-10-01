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Что известно о "ЧП" на заводе в Подмосковье?

На территории предприятия прогремело несколько взрывов, после чего в одном из корпусов поднялся огромный столб дыма.

Пожар на химзаводе в Московской области: смотрите фото

К месту происшествия срочно выехали десятки машин скорой помощи и подразделения спасателей. Поступала информация о якобы 7 погибших в результате инцидента.

Телеграм-канал писал о нанесенном существенном ущербе Краснозаводскому химическому заводу, который входит в число ключевых предприятий спецхимии в России.

Там разрабатывают и производят боеприпасы и пиротехнические средства. По имеющейся информации, именно на этом объекте создают термобарические боевые части для ударных беспилотников типа "Шахед".

Какова ситуация в Подмосковье после взрывов: смотрите видео

Последствия детонации на предприятии

Силовики полностью перекрыли автомобильную дорогу, ведущую к химзаводу и расположенному рядом Научно-испытательному центру ракетно-космической отрасли.

Официальные источники пока воздерживаются от подробных комментариев относительно причин взрыва в производственном корпусе.



Экстренные службы и силовики на месте взрывов на химзаводе в Подмосковье / Фото очевидцев

Отметим, что информация о первом взрыве на предприятии появилась в сети примерно в 18:30. По состоянию на 19:30 интенсивный пожар на объекте продолжался.

Горит химзавод в Московской области: смотрите видео.

Напомним, ранее мы писали о чрезвычайных происшествиях на других российских предприятиях военно-промышленного комплекса, где нарушения мер безопасности и нештатные взрывы приводили к остановке производства боеприпасов.

Кроме того, в ночь на 1 октября украинские дроны провели атаку на ряд регионов России. По данным российской стороны, беспилотники сбивали над 11 областями, Московским регионом, оккупированным Крымом и Черным морем. Также сообщалось об ударе по предприятиям агрохолдинга "Мираторг" в Брянской области: 9 единиц техники якобы уничтожено, еще 13 повреждены.