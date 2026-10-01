Об этом говорится в заявлении Минобороны России.

Каковы последствия атаки на Россию?

По данным российского ведомства, атака продолжалась с 20:00 30 сентября до 08:00 1 октября по московскому времени.

Россия утверждает, что беспилотники сбивали над Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Астраханской областями, Московским регионом, оккупированным Крымом и Черным морем.

Также известно об ударе по предприятиям российского агрохолдинга "Мираторг"в Брянской области.

Там, по данным российской стороны, уничтожено девять единиц техники, еще 13 повреждено. Люди не пострадали.

После атаки в оккупированном Крыму ввели временные ограничения на электроснабжение.

В "Крымэнергоинформ" пояснили, что это необходимо для предотвращения перегрузки сетей и возможных аварий. Точных графиков отключений пока нет.

По сообщению предприятия, электроэнергия будет подаваться выборочно, в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Напомним, по словам президента Зеленского, украинские силы поразили цель в Черном море, место запуска и хранения ударных дронов в Орловской области, нефтяной объект Самарской области и склад обеспечения российских войск в Брянской области.