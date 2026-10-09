Это крупнейший в Европе резервуарный парк, имеющий важное значение для транспортировки и распределения нефти. Спутниковые снимки публикуются в телеграм-канале "Абсолютно надежный источник".

Как выглядит пожар на ЛВДС "Самара"

В результате поражения 8 октября на площадке НПС "Самара-2" было зафиксировано, что дотла сгорают 4 резервуара РВСПК-50000.

Кроме того, на площадке НПС "Самара-1" до сих пор тлеет РВС-20000. Он был поврежден еще 2 октября.

Осинтеры отмечают, что потенциально такое количество уничтоженных резервуаров должно существенно повлиять на работоспособность станции.

Пожар на ЛВДС "Самара" / "Абсолютно надежный источник"

Напомним, что 8 октября президент Зеленский сообщил оряд пораженных целей, в частности о двух нефтяных объектах и полигоне в Пермском, Самарском и Астраханском регионах России.

Удар по "Самаре" 2 октября принес убытков России примерно на 200 миллионов долларов.