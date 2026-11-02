В Самарской области России снова горит нефтяная станция "Самара": в сети появились кадры

Пожар на ЛВДС "Самара" в Самарской области России после вероятной атаки 2 ноября 2026 года / Фото Getty Images (иллюстративное)
В Самарской области России вновь сообщают о атаке на нефтяную инфраструктуру. На объекте, который уже неоднократно подвергался ударам, вспыхнул пожар.
Об этом сообщает мониторинговый телеграм-канал Exilenova+.
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Что известно о новой атаке на ЛВДС "Самара"?
В ночь на 2 ноября в Самарской области России, вероятно, вновь подверглась атаке линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Самара" вблизи поселка Просвет.
В сети появились кадры, на которых видно сильное пламя и густой дым, поднимающийся над местом пожара. Также появились дополнительные видео и кадры вероятных последствий удара.
Последствия удара по ЛВДС "Самара": смотрите в видео
Масштабы повреждений пока неизвестны. Официального подтверждения атаки и ее последствий пока нет.
В сети появились кадры горящей ЛВДС / Фото Exilenova+
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Сколько раз ранее проводили атаки на станцию "Самара"?
ЛВДС "Самара" уже неоднократно подвергалась ударам. В частности, в октябре 2026 года сообщалось как минимум о четырех атаках на объект.
После удара 2 октября Генштаб ВСУ подтвердил повреждение 14 нефтяных резервуаров, участков трубопроводов и другого оборудования. А в результате атаки 7 октября были уничтожены четыре больших резервуара вместимостью 50 тысяч кубометров каждый.
Ранее 24 Канал сообщал о последствия поражения ЛВДС, которые были видны на спутниковых снимках.
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