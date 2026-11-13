Ростовську область масовано атакували понад 120 дронів: виникла пожежа

Про наслідки обстрілу й ситуацію в регіоні повідомив Юрій Слюсар. Тим часом у мережі публікують кадри з наслідками атаки.

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Що відомо про удар БпЛА по Ростовщині?

У Ростові-на-Дону зафіксували загоряння у виробничому приміщенні Радянського району, яке вже ліквідували рятувальники.

Крім того, в Азовському районі зазнали руйнувань п'ять приватних будинків, а в Аксайському районі місцеві жителі чули серію гучних вибухів із подальшою пожежею.

Наслідки вибухів в Аксайському районі: дивіться відео

Масштаби нічної атаки на регіон

Загалом у Ростовській області заявили про збиття понад 120 безпілотників у Ростові-на-Дону та десяти районах регіону.

Під повітряним ударом опинилися Матвієво-Курганський, Боковський, Каменський, Тарасівський, Міллеровський, Тацинський, Усть-Донецький, Азовський, Шолоховський та Чертковський райони.

Наслідки атаки / Фото очевидців

Влада закликала населення залишатися у безпечних місцях і не підходити до вікон через тривалу небезпеку повторних ударів. У регіоні також продовжує діяти сувора заборона на фото- і відеозйомку польотів дронів, роботи ППО та наслідків уражень.

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При цьому, такі кадри такі з'являються в мережі: дивіться відео

Зазначимо, що ввечері 12 листопада російська столиця опинилася під масованою атакою безпілотників. Мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито рекордну кількість дронів і повідомив про знищення 21 повітряної цілі, що прямувала до міста. Через загрозу атак чотири московські аеропорти запровадили обмеження на роботу, десятки авіарейсів затримали.

Загалом же, триває методична робота з ураження ворожих НПЗ. Так, Сили оборони України атакували всі п'ять найбільших нафтопереробних заводів Росії. Ці підприємства відігравали важливу роль у забезпеченні російської армії пальним.