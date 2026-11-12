Жоден не уникнув удару: Україна уразила 5 із 5 найбільших НПЗ Росії

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Adv

популярні відео

Які найбільші НПЗ Росії опинилися під ударами?

Від 30 жовтня українські далекобійні удари дісталися одразу п'яти найбільших нафтопереробних заводів Росії. Йдеться про Омський, Кірішський, Рязанський, Нижньогородський та Ярославський НПЗ. Крім того, під ударом опинилися Новокуйбишевський і Саратовський заводи.

Зокрема, 11 листопада українські військові уразили Омський НПЗ. Він розташований приблизно за 2,5 тисячі кілометрів від українського кордону та є найпотужнішим нафтопереробним підприємством Росії. Завод здатний переробляти понад 21 мільйон тонн нафти на рік. Також він має один із найвищих показників глибини переробки нафти в Росії – близько 99%. Після удару на підприємстві спалахнула пожежа.

У ніч на 9 листопада Сили оборони уразили підприємство "Кінеф" ("Кірішинефтеоргсинтез") у Ленінградській області. Його потужність становить близько 20 мільйонів тонн нафти на рік, а частка в загальному обсязі нафтопереробки Росії перевищує 6%.

Реклама

Завод виробляє різні нафтопродукти, зокрема пальне для російської армії. Внаслідок атаки пошкодження отримали установка первинної переробки нафти, установка атмосферного трубчастого перероблення та дві установки охолодження.

Ще раніше, 7 листопада, українські військові уразили Саратовський НПЗ. Підприємство може переробляти близько 7 мільйонів тонн нафти на рік і також забезпечує потреби російського військово-промислового комплексу та армії.

На заводі пошкодили єдину установку первинної переробки нафти АВТ-6, дві установки очищення пального, трубопроводи та резервуар об'ємом 10 тисяч кубометрів. У ньому виникла пожежа, а роботу підприємства зупинили.

У Силах оборони наголосили, що удари по установках первинної переробки скорочують виробництво пального для російської армії та зменшують доходи, коштом яких Кремль фінансує війну проти України.

Нагадаємо, українські удари по російських нафтопереробних заводах дають кумулятивний ефект: сукупні втрати потужностей ворога вже перевищують 40%. Як розповів в ефірі 24 Каналу військовий експерт Ігор Романенко, змінилася і тактика атак: якщо раніше дрони запускали поодинці, то тепер на один об'єкт спрямовують групи з 10 – 15 безпілотників із бойовими частинами вагою близько 90 кілограмів.

Реклама

Завдяки новим технологіям оператори можуть керувати кожним дроном окремо та перенаправляти його на інші важливі вузли підприємства, якщо частина безпілотників уже влучила в ціль. Такі удари впливають не лише на паливну інфраструктуру, а й на економіку та моральний стан Росії, де знову фіксують дефіцит бензину.