Ни один не избежал удара: Украина нанесла удар по 5 из 5 крупнейших НПЗ России

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Какие крупнейшие НПЗ России оказались под ударами?

С 30 октября украинские удары на большие расстояния достигли сразу пяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Речь идет об Омском, Киришском, Рязанском, Нижегородском и Ярославском НПЗ. Кроме того, под ударом оказались Новокуйбышевский и Саратовский заводы.

Текст має відповідати оригінальному повідомленню без додавання нових подробиць. Он расположен примерно в 2,5 тысячи километров от украинской границы и является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием России. Завод способен перерабатывать более 21 миллиона тонн нефти в год. Также он имеет один из самых высоких показателей глубины переработки нефти в России – около 99%. После удара на предприятии вспыхнул пожар.

В ночь на 9 ноября Силы обороны нанесли удар по предприятию "Кинеф" ("Киришинефтеоргсинтез") в Ленинградской области. Его мощность составляет около 20 миллионов тонн нефти в год, а доля в общем объеме нефтепереработки России превышает 6%.

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Завод производит различные нефтепродукты, в частности топливо для российской армии. В результате атаки повреждения получили установка первичной переработки нефти, установка атмосферной трубчатой переработки и две установки охлаждения.

Еще ранее, 7 ноября, украинские военные нанесли удар по Саратовскому НПЗ. Предприятие может перерабатывать около 7 миллионов тонн нефти в год и также обеспечивает потребности российского военно-промышленного комплекса и армии.

На заводе были повреждены единственная установка первичной переработки нефти АВТ-6, две установки очистки топлива, трубопроводы и резервуар объемом 10 тысяч кубометров. В нем возник пожар, а работу предприятия остановили.

В Генштабе подчеркнули, что удары по установкам первичной переработки сокращают производство топлива для российской армии и уменьшают доходы, за счет которых Кремль финансирует войну против Украины.

Напомним, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам дают кумулятивный эффект: совокупные потери сил противника уже превышают 40%. Как рассказал в эфире 24 Канала военный эксперт Игорь Романенко, изменилась и тактика атак: если раньше дроны запускали поодиночке, то теперь на один объект направляют группы из 10–15 беспилотников с боевыми частями весом около 90 килограммов.

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Благодаря новым технологиям операторы могут управлять каждым дроном отдельно и перенаправлять его на другие важные объекты предприятия, если часть беспилотников уже поразила цель. Такие удары влияют не только на топливную инфраструктуру, но и на экономику и моральный дух России, где вновь фиксируется дефицит бензина.